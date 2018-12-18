فحص مجاني للفيروسات عبر الإنترنت - ملف أو عنوان Url

ما مدى أهمية فحص جهاز الكمبيوتر الخاص بك بحثًا عن الفيروسات
أكبر عدد من التهديدات لمستخدمي الكمبيوتر هو الانتظار على الإنترنت عندما نذهب إلى المواقع ، أو نفتح لافتات إعلانية ، أو نضغط على مربعات حوار إضافية ، وننزل الملفات والأرشيفات. أنت لا تعرف أبدًا متى سيظهر كائن ضار على جهاز الكمبيوتر الخاص بك ، خاصة إذا كانت الحماية من الفيروسات أو VPN غير نشط على جهازك.
حتى الآن ، من بين مخاطر الإنترنت التي تهدد بتعطيل القرصنة أو اختراق القرصنة ، يتم إبراز ما يلي:
- فيروسات حصان طروادة
- تحميل
- سرقة البيانات أثناء إرسالها عبر الشبكة ؛
إذا كنت تتصفح الإنترنت دون تنزيل أي ملفات ، فلا تزال في خطر كبير ، واحتمال كبير لخرق الأمان بسبب :
- من القيود المفروضة على بلدكم أو المنطقة ؛
- من مرسلي الرسائل غير المرغوب فيها الذين يحاولون إرباكك وتعريضك للخطر.
- مدى أهمية فحص جهاز الكمبيوتر الخاص بك بحثًا عن الفيروسات
حيث يتم فحص الفيروسات
يعد أمان الموقع الذي تزوره عاملاً مهمًا لكل مستخدم يتصفح الإنترنت. ولكن كيف تتأكد من أن مورد الويب الذي تحتاج إليه للذهاب والحصول على المعلومات المستهدفة خالٍ من الفيروسات ولا يشكل أي تهديد؟ بالنسبة للموقع نفسه ، هذا مهم أيضًا لأنه يؤثر على موثوقيته وتصنيفه.
- قام برنامج مكافحة الفيروسات بحظر موقع ويب يحتمل أن يكون خطيرًا ؛
- هناك إعادة توجيه بدون سبب ؛
- حركة المرور على شبكة الإنترنت قد انخفضت ؛
- تم استلام تنبيه فيروس من مستخدمين آخرين ؛
- تم حظر البريد من قبل مزود الاستضافة.
تتيح لك خدمة Planet VPN إجراء فحص سريع عبر الإنترنت للفيروسات لأي مورد ويب:
- الرموز الخبيثة
- أخطار
- برامج طروادة ؛
- أشياء ضارة أخرى.
من أجل حماية خصوصية المستخدم ، يبحث VPN ويزيل المخاطر التالية:
كيفية إجراء فحص فيروسات لموقع على الإنترنت عبر Planet VPN
عندما يكون جهاز الكمبيوتر أو الجهاز المحمول محميًا ، فلا مزيد من الهجمات والمخاطر التي يتعرض لها نظام التشغيل مخيفة. ومع ذلك ، لا يكفي استخدام برنامج مكافحة الفيروسات فقط ، المسؤول عن الأمان السطحي. يتم ترتيب مبدأ تشغيل Planet VPN بطريقة لا يتم فيها إخفاء عنوان IP الحقيقي للمستخدم فحسب ، بل يتم أيضًا تشفير حركة مرور المعلومات بالكامل. ستتمكن من تطبيق وظيفة فحص الفيروسات أو عنوان URL لفحص الفيروسات بشكل منفصل لمنع زيارة المواقع المشبوهة أو الخطيرة للحفاظ على أمانك.
يوفر برنامج مكافحة الفيروسات عبر الإنترنت من Planet VPN الحماية الكاملة والخصوصية لبيانات المستخدم والجهاز عند استخدام الإنترنت. يتم تشفير حركة المرور وتوجيهها إلى نفق آمن - تقنية خاصة لضمان أمان بياناتك عند إرسالها عبر الشبكة. عند تمكين VPN ، لا داعي للقلق بشأن هجمات الفيروسات والتصفح بشكل مريح عند زيارة المواقع المستهدفة.
استخدم شبكة خاصة افتراضية لإنشاء وضع مجهول إلى جانب برنامج مكافحة الفيروسات لتوفير حماية متعددة لجهاز الكمبيوتر الخاص بك وعدم القلق بشأن الأمن السيبراني على شبكتك.
كيف تحمي هاتفك من الفيروسات - الإجراءات الأمنية
تكتسب الهواتف الذكية شعبية وتفوقًا على أجهزة الكمبيوتر المكتبية. من المناسب بشكل خاص الاتصال بشبكة Wi-Fi في ناد رياضي ومقهى ومول وأي مكان عام آخر ، إذا كنت بحاجة إلى العثور بسرعة على معلومات مهمة أو التواصل في الشبكات الاجتماعية. ومع ذلك ، يتم الاتصال من خلال نفق غير آمن ويمكن للأشخاص غير المصرح لهم اعتراض بياناتك بسهولة ، مما يقوض بشكل كبير خصوصيتك وأمان البيانات.
عند الاتصال بشبكة VPN ، يتم إنشاء نفق اتصال آمن بحيث يمكن نقل البيانات سرًا من جهات غير مصرح بها. ستكون جميع الملفات آمنة ولن يكون هناك خطر القرصنة أو السرقة.
Planet VPN هو حل فريد لتأمين بياناتك في نفس الوقت والعناية بالحماية من الفيروسات على جهازك المحمول. ستتمكن من الاتصال بالإنترنت في وضع مجهول والتحقق من الفيروسات والتهديدات الواضحة أو المحتملة في نفس الوقت.
كيفية فحص هاتفك بحثًا عن الفيروسات من خلال جهاز الكمبيوتر الخاص بك
على الرغم من أن الهواتف الذكية متطورة تقنيًا ومتفوقة على أجهزة الكمبيوتر ، إلا أنها لا تزال عرضة للفيروسات والأشياء الخطرة التي يمكنها اختراق النظام بسهولة من الشبكة. يمكن لبرامج التجسس وأحصنة طروادة قراءة بيانات المستخدم بحذر وتمريرها إلى المتسللين للقيام بأنشطة غير قانونية. على وجه الخصوص ، تهدف الأشياء الضارة إلى سرقة كلمات المرور ورموز الوصول وبطاقات الدفع وعناوين البريد الإلكتروني. يعمل الجهاز المصاب بشكل أبطأ وتزيد حركة المرور بشكل ملحوظ.
يسمح الماسح للفيروسات من Planet VPN بإجراء فحص سريع ونوعي - فقط قم بتوصيل هاتفك الذكي بجهاز الكمبيوتر الخاص بك:
إنشاء اتصال بين الكمبيوتر والهاتف الذكي عبر كابل USB وحدد وضع MTP/تراكم من خلال قائمة الإعدادات؛
انسخ الملف من هاتفك إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك وقم بمسحه على صفحة المسح.