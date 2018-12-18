فحص مجاني للفيروسات عبر الإنترنت - ملف أو عنوان Url

أكبر عدد من التهديدات لمستخدمي الكمبيوتر هو الانتظار على الإنترنت عندما نذهب إلى المواقع ، أو نفتح لافتات إعلانية ، أو نضغط على مربعات حوار إضافية ، وننزل الملفات والأرشيفات. أنت لا تعرف أبدًا متى سيظهر كائن ضار على جهاز الكمبيوتر الخاص بك ، خاصة إذا كانت الحماية من الفيروسات أو VPN غير نشط على جهازك.

حتى الآن ، من بين مخاطر الإنترنت التي تهدد بتعطيل القرصنة أو اختراق القرصنة ، يتم إبراز ما يلي:

فيروسات حصان طروادة

تحميل

سرقة البيانات أثناء إرسالها عبر الشبكة ؛

إذا كنت تتصفح الإنترنت دون تنزيل أي ملفات ، فلا تزال في خطر كبير ، واحتمال كبير لخرق الأمان بسبب :