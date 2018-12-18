مولد كلمات السر على الإنترنت - آمن وعشوائي وقوي

كيفية إنشاء كلمة مرور قوية؟
مولد كلمة المرور عبر الإنترنت هو أداة مجانية لإنشاء كلمات مرور فريدة وصعبة. مثالية لأولئك الذين يرغبون في الحصول على كلمة مرور صعبة للتسجيل على الموقع ، أو في المتجر عبر الإنترنت أو في الخدمات عبر الإنترنت المختلفة.
أيضا ، يمكنك تكوين كلمة المرور لنفسك فقط ، باستخدام إعدادات مختلفة. يتم إنشاء جميع كلمات المرور بشكل عشوائي ، مما يضمن أمانًا عاليًا.
استخدم مولدنا لإنشاء كلمة مرور قوية. أولاً ، قم بتعيين طول كلمة المرور (نوصي بـ 8 أحرف على الأقل) ، ثم اختر صعوبة كلمة المرور. تحقق مما إذا كان سيتم استخدام أحرف كبيرة فقط أو أحرف صغيرة. حدد عدد الأرقام التي ستكون في كلمة المرور وعدد الأحرف الأخرى ، إذا لزم الأمر. سيقوم مولد كلمات المرور عبر الإنترنت الخاص بنا تلقائيًا بإنشاء كلمة مرور بشكل عشوائي وفقًا للمعلمات الخاصة بك ، وسيتعين عليك نسخها فقط.
إذا بدت لك كلمة المرور فجأة نسيانها أو ببساطة لا تلائمك ، يمكنك دائمًا النقر فوق الزر الجديد لإنشاء كلمة المرور أو تغيير الإعدادات.
يرجى ملاحظة ما يلي: يتم إنشاء كلمة المرور على جهازك ، حتى أننا لا نستطيع معرفتها. وبالتالي لا يمكن لأي شخص اعتراض كلمة المرور القوية الخاصة بك على الشبكة عند إدخالها على أي موقع ، استخدم خدمة VPN الخاصة بنا مع تشفير قوي.