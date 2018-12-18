مولد كلمات السر على الإنترنت - آمن وعشوائي وقوي

مولد كلمة المرور عبر الإنترنت هو أداة مجانية لإنشاء كلمات مرور فريدة وصعبة. مثالية لأولئك الذين يرغبون في الحصول على كلمة مرور صعبة للتسجيل على الموقع ، أو في المتجر عبر الإنترنت أو في الخدمات عبر الإنترنت المختلفة.

أيضا ، يمكنك تكوين كلمة المرور لنفسك فقط ، باستخدام إعدادات مختلفة. يتم إنشاء جميع كلمات المرور بشكل عشوائي ، مما يضمن أمانًا عاليًا.

استخدم مولدنا لإنشاء كلمة مرور قوية. أولاً ، قم بتعيين طول كلمة المرور (نوصي بـ 8 أحرف على الأقل) ، ثم اختر صعوبة كلمة المرور. تحقق مما إذا كان سيتم استخدام أحرف كبيرة فقط أو أحرف صغيرة. حدد عدد الأرقام التي ستكون في كلمة المرور وعدد الأحرف الأخرى ، إذا لزم الأمر. سيقوم مولد كلمات المرور عبر الإنترنت الخاص بنا تلقائيًا بإنشاء كلمة مرور بشكل عشوائي وفقًا للمعلمات الخاصة بك ، وسيتعين عليك نسخها فقط.

إذا بدت لك كلمة المرور فجأة نسيانها أو ببساطة لا تلائمك ، يمكنك دائمًا النقر فوق الزر الجديد لإنشاء كلمة المرور أو تغيير الإعدادات.