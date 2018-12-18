قم بتنزيل VPN لنظام التشغيل Mac OS

حمل تطبيق Planet VPN لكافة أجهزة أبل
سيعمل تطبيق Planet VPN في ظل نظام التشغيل ماك، بما في ذلك:
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ماك أو إس
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ماك بوك إير
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ماك بوك برو 17
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ماك بوك برو 15
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ماك بوك برو 14
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ماك بوك برو 13
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ماك بوك برو 15
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ماك بوك برو 12
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أو إس إكس 10.11 إل كابيتان
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ماك أو إس 10.12 سييرا
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ماك أو إس 10.13 هاي سييرا
Planet VPN متوافق مع أي عميل OpenVPN. احصل على Premium لتنزيل ملفات تكوين OpenVPN واستخدامها.
اكتشف لماذا يحب العملاء أفضل Planet VPN لنظام Mac
إنه تطبيق رائع حقًا! بمساعدة تطبيق Planet VPN، يمكننيالاتصال بالإنترنت مع إخفاء هويتي تمامًا، و عنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بي مخفي بشكل آمن ويوفر حرية كاملة على الإنترنت دون أي قيود.
يحمي تطبيق Planet VPN كل ما أقوم به على الإنترنت، لذا لا أخشي إجراء عمليات الشراء عبر الإنترنت واستخدام كلمات المرور الخاصة بي وتحديد معلومات بطاقاتي المصرفية. بياناتي الشخصية محمية!
غالبًا ما اسافر للخارج ولدي بعض المحادثات السرية عن طريق رسائل مع الشركاء. بفضل Planet VPN، يمكنني التأكد من أن 100% من كافة المعلومات التي أرسلها محمية، أينما كنت في العالم.
الخصائص الأساسية لتطبيق Planet VPN لماك:
أسرع
يوفر تطبيق Planet VPN أفضل سرعات للإتصال على المتجر
التورنت
تمتع باستخدام تورنت بشكل مجهول الهوية مع تطبيق Planet VPN
وظيفة مفتاح الإيقاف الطارئ
إذا فقدت اتصال VPN الخاص بك، يقوم تطبيقنا بحظر كل حركة المرور الخاصة بك لمنع حركة المرور غير المشفرة من نظام ويندوز حاسوبك الشخصي أو الحاسوب المحمول
يحمي خصوصيتك
لا يتتبعك تطبيق Planet VPN أو يجمع بياناتك الشخصية. يمكنك استخدام تطبيق OpenVPN المجاني مع ملفات التهيئة الخاصة بنا للتأكد
مجهول الهوية إلى حدٍ كبير
يوفر إخفاء قوي للهوية ويؤمن اتصالك بالإنترنت
شبكة واسعة النطاق
الكثير من المواقع لتطبيق VPN لتختار منها، ولدينا أكثر من 60 دولة
تشفير قوي
يوفر بروتوكول OpenVPN أفضل تشفير لحاسوبك الشخصي
الدعم
دعم الدردشة المباشرة على موقع الويب أو نظام نظام التذاكر عبر البريد الإلكتروني للأسئلة المعقدة