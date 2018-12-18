تنزيل VPN مجاني لمتصفح Firefox - VPN وكيل موثوق به

كيف يمكنني تمكين Planet VPN على Firefox؟

فكيف أضف VPN في فايرفوكس؟ انها سريعة جدا وبسيطة. ما عليك سوى الانتقال إلى مكتبة الوظائف الإضافية لـ Firefox والبحث عن VPN الذي تريده. حدده ثم انقر فوق "إضافة إلى Firefox" وأخيراً على "إضافة" في النافذة المنبثقة التالية. وهذا كل ما في الأمر ، لا توجد إعدادات أخرى خاصة بـ Firefox VPN