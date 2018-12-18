يستند تطبيق Planet VPN إلى قائمة دول العيون الخمسة والعيون التسعة والعيون الأربعة عشر ولا يقع عليه أي إلتزام تجاه سجلات نشاط مستخدم المتجر أو الطوابع الزمنية للاتصال أو عناوين الإنترنت أو أي بيانات أخرى للإتصال. عند استخدام تطبيق Planet VPN يمكنك التأكد من أن خصوصيتك محمية بنسبة 100%.