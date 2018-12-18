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لا نحتفظ بأي سجلات خاصة باستخدام VPN

تنزيل مجاني

يستند تطبيق Planet VPN إلى قائمة دول العيون الخمسة والعيون التسعة والعيون الأربعة عشر ولا يقع عليه أي إلتزام تجاه سجلات نشاط مستخدم المتجر أو الطوابع الزمنية للاتصال أو عناوين الإنترنت أو أي بيانات أخرى للإتصال. عند استخدام تطبيق Planet VPN يمكنك التأكد من أن خصوصيتك محمية بنسبة 100%.

لن نطلب منك تقديم معلومات إضافية عن المستخدم باستثناء عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور

لدينا العديد من الخيارات لتلقي المبلغ المدفوع، بما في ذلك الدفع مجهول الهوية (بيتكوين وكيوي وويب موني)

ماهي الفوائد الخاصة بتطبيق Planet VPN لتفادي حظر المواقع؟

  • تقع خدماتنا في العديد من الدول: أستراليا، بلغاريا، كندا، جمهورية التشيك، الصين، إستونيا، فرنسا، ألمانيا، لاتفيا، ليتوانيا, روسيا، سنغافورة، السويد، أوكرانيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية.
  • يحتوي كل خادم على نظام أسماء نطاقات خاصة به للدولة التي يقع فيها.
  • هناك إمكانية لإجراء تحرير يدوي للأربطة
  • مجموعة من الخوادم المتاحة المتزايدة باستمرار
  • تقنية آر إس إيه 2048 لبرنامج OpenVPN -256 بت (تدعم أيضًا بروتوكول الاتصال النفقي وبروتوكول الأنفاق من الطبقة الثانية)

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عميل VPN

عميل VPN الخاص بك لنظام ويندوز وماك أو إس والأندرويد وآي أو إس

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حول تطبيق VPN
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ملامح
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الأندرويد نظام تشغيل آي أو إس نظام ويندوز نظام تشغيل ماك أو إس نظام تشغيل لينكس متصفح كروم موزيلا الراوتر برنامج OpenVPN
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