حمل تطبيق VPN
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PLANET VPN

VPN مجاني لنظام التشغيل Windows - تنزيل لجهاز الكمبيوتر الخاص بك

حل تطبيق VPN الأكثر موثوقية أمان لنظام ويندوز 10 أو 8 أو 7 أو إكس بي أ, فيستا

  • سرعات غير محدودة واستخدام تورنت
  • وصول غير محدود إلى أي موقع ويب
  • التصفح مجهول الهوية والآمن
  • لا يوجد نطاق ترددي أو حد زمني لأي نظام تشغيل
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أربع خطوات مبسطة لإعداد تطبيقVPN الخاصة بك

1. التحميل
لنظام ويندوز
    2. التسجيل
    قم بتسجيل الدخول إلى التطبيق مع بيانات الاعتماد، وتُرسل إلى البريد الإلكتروني
      3. التوصيل
      اختر خادم للتوصيل إلى تطبيق VPN

        حمل تطبيق Planet VPN لكافة أجهزة ويندوز

        سيعمل تطبيق Planet VPN في ظل أي حاسوب شخصي أو حاسوب محمول ذي سطح مكتب بنظام ويندوز

        • ويندوز 10, ويندوز 7, ويندوز إكس 64
        • هواوي ميت بوك إكس برو
        • ديل إكس بي إس, ديل إنسبيرون
        • أسوس زين بوك فليب إس, أسوس كروم بوك فليب, أسوس روج, أسوس ترانسفورمر ميني, أسوس فيفو بوك
        • ميكرو ستار انترناشيونال جي إس 65 ستيلث, ميكرو ستار انترناشيونال ستيلث نحيف
        • لابتوب مايكروسوفت سيرفس, مايكروسوفت سيرفس بوك
        • آيسر بريداتور هيليوس, آيسر سويفت, آيسر سويتش, آيسر إكستنزيا, آيسر ترافل ميت, آيسر أسباير
        • لينوفو إيديا باد, لينوفو ليجن, لينوفو ثينك باد
        • شاومي مي نوت بوك إير
        • هوليت-باكارد (إتش بي) سبيكتر
        • سامسونج نوت بوك
        windows
        تنزيل مجاني
        Planet VPN متوافق مع أي عميل OpenVPN. احصل على Premium لتنزيل ملفات تكوين OpenVPN واستخدامها.
        إحصل على الأفضل

        اكتشف لماذا يحب العملاء أفضل Planet VPN لنظام Windows

        روبرت وودز
        إنه تطبيق رائع حقًا! بمساعدة تطبيق Planet VPN، يمكننيالاتصال بالإنترنت مع إخفاء هويتي تمامًا، و عنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بي مخفي بشكل آمن ويوفر حرية كاملة على الإنترنت دون أي قيود.
        آشلي فيلدس
        يحمي تطبيق Planet VPN كل ما أقوم به على الإنترنت، لذا لا أخشي إجراء عمليات الشراء عبر الإنترنت واستخدام كلمات المرور الخاصة بي وتحديد معلومات بطاقاتي المصرفية. بياناتي الشخصية محمية!
        جاك بينيت
        غالبًا ما اسافر للخارج ولدي بعض المحادثات السرية عن طريق رسائل مع الشركاء. بفضل Planet VPN، يمكنني التأكد من أن 100% من كافة المعلومات التي أرسلها محمية، أينما كنت في العالم.
        تنزيل مجاني

        الخصائص الأساسية لتطبيق Planet VPN لنظام ويندوز

        أسرع
        أسرع
        يوفر تطبيق Planet VPN أفضل سرعات للإتصال على المتجر
        التورنت
        التورنت
        تمتع باستخدام تورنت بشكل مجهول الهوية مع تطبيق Planet VPN
        وظيفة مفتاح الإيقاف الطارئ
        وظيفة مفتاح الإيقاف الطارئ
        إذا فقدت اتصال VPN الخاص بك، يقوم تطبيقنا بحظر كل حركة المرور الخاصة بك لمنع حركة المرور غير المشفرة من نظام ويندوز حاسوبك الشخصي أو الحاسوب المحمول
        يحمي خصوصيتك
        يحمي خصوصيتك
        لا يتتبعك تطبيق Planet VPN أو يجمع بياناتك الشخصية. يمكنك استخدام تطبيق OpenVPN المجاني مع ملفات التهيئة الخاصة بنا للتأكد
        مجهول الهوية إلى حدٍ كبير
        مجهول الهوية إلى حدٍ كبير
        يوفر إخفاء قوي للهوية ويؤمن اتصالك بالإنترنت
        شبكة واسعة النطاق
        شبكة واسعة النطاق
        الكثير من المواقع لتطبيق VPN لتختار منها، ولدينا أكثر من 60 دولة
        تشفير قوي
        تشفير قوي
        يوفر بروتوكول OpenVPN أفضل تشفير لحاسوبك الشخصي
        الدعم
        الدعم
        دعم الدردشة المباشرة على موقع الويب أو نظام نظام التذاكر عبر البريد الإلكتروني للأسئلة المعقدة
        تنزيل مجاني