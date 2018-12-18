تحميل أداة Planet VPN المجانية لمايكروسوفت إيدج

كيف يمكنني تمكين Planet VPN على Microsoft Edge؟

فكيف أضف VPN في؟ انها سريعة جدا وبسيطة. ما عليك سوى الانتقال إلى مكتبة الوظائف الإضافية لـ Microsoft Edge والبحث عن VPN الذي تريده. حدده ثم انقر فوق "إضافة إلى Microsoft Edge" وأخيراً على "إضافة" في النافذة المنبثقة التالية. وهذا كل ما في الأمر ، لا توجد إعدادات أخرى خاصة بـ Microsoft Edge VPN