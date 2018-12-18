Завантажити безкоштовне розширення Planet VPN для Microsoft Edge

Насолоджуйтесь свободою інтернету з нашим розширенням:
Анонімний перегляд
Безкоштовний VPN для Microsoft Edge надає клієнту вільний доступ до будь-яких сайтів, навіть тим, які заблоковані або недоступні. Все це здійснюється в анонімному режимі за рахунок зміни реального IP-адреси за допомогою підключення до серверів інших країн;
Доступ до будь-якого веб-сайту
ви можете заходити в акаунти всіх соціальних мереж, переглядати регіональний контент, відвідувати веб-ресурси для дорослих;
Стабільне з'єднання
завдяки наявності багатої кількості серверів і застосування ефективних технологій, вдається забезпечити хороший інформаційний потік без ризику збою, ваше з'єднання через кращий VPN для Microsoft Edge завжди буде стабільним.
100% безпечне з'єднання
всі особисті дані і файли користувача залишаються в секреті, ніхто не зможе до них проникнути, оскільки для вас встановлений захисний бар'єр, вся робота в мережі абсолютно безпечна і надійна;
Приховує Ваш трафік
трафік буде прихований від провайдера і сторонніх осіб через зміну реального IP;
Блокує підозрілі сайти
ВПН для Microsoft Edge дозволяє не тільки анонімно серфить в мережі, але і фільтрує веб-ресурси, блокуючи всі підозрілі і шкідливі сайти.
Шифрування даних
Planet VPN for Microsoft Edge використовує RSA 2048 bit шифрування для з'єднання, яке здійснюється через надійні світові сервера. Завдяки цьому користувач залишається анонімним в мережі, приховується вся історія його пошукових запитів;
Повсюдний захист
ви можете завантажити ВПН для Microsoft Edge на компьютер або ноутбук і одночасно забезпечити захист на всіх комп'ютерних гаджетах, якими ви користуєтеся;
Запобігання спостереження
завдяки технологіям шифрування і створення анонімності для користувача все приватні дані залишаються прихованими від третіх осіб, тим самим зводиться до мінімуму ризик спостереження і стеження з зовнішнього світу;
Чому варто вибрати краще безкоштовне VPN-розширення для Microsoft Edge - Planet VPN?
Розблокуйте сайти, які ви любите
завдяки VPN для Microsoft Edge можна заходити на будь-які сайти, заборонені і заблоковані, у вільному доступі;
Висока швидкість з'єднання
VPN для Microsoft Edge орієнтований на задоволення потреб клієнтів і завжди підтримує добре сполучення;
Безліч VPN-локацій
підключаючи кращий VPN для Microsoft Edge, ви можете обирати сервер із запропонованого списку країн - США, Австралія, країни Європи, країни Азії. Завдяки зміні IP-адреси вам відкриває доступ до регіонального контенту;
Повна анонімність
всі призначені для користувача дані захищені протоколами шифрування і самими функціями віртуальної мережі;
Чудова надійність і безпеку з'єднання
за допомогою VPN для Microsoft Edge клієнт отримує анонімний режим відвідування мережі, всі його дані і приватна інформація приховані від сторонніх осіб, навіть від провайдера;
Надійні методи шифрування
використання найбільш ефективних протоколів для захисту трафіку і особистих даних клієнта;
Необмежений доступ до будь-якого ресурсу
VPN розширення для Microsoft Edge дозволяє відвідувати будь-які сайти, навіть заборонені і ті, які заблоковані у вашій країні;
Робота на декількох пристроях
ви можете завантажити ВПН для Microsoft Edge на свій комп'ютер та ноутбук одночасно і користуватися вільним Інтернетом.
Потокове відтворення відео та музики
слухайте музику прямо в мережі, немає обмежень по трансляції відео, якість медіафайлів завжди на висоті.
Цілодобова підтримка
експерти компанії на зв'язку в будь-який час і завжди можуть допомогти, дати рекомендації і поради, як вирішити ту чи іншу проблему клієнта.
Дізнайтеся, чому Planet VPN для Microsoft Edge такий популярний серед клієнтів
Користуюся додатком Planet VPN на iPhone. Одже, рекомендую усім. Швидкість з'єднання, можливість "змінити" реальне місцезнаходження, захист інформації у банківських додатках та сервісах - ось що мені потрібно, та є у цьому сервісі.
Дуже швидкисне та стабільне підключення. А головне - моя IP-адреса прихована, запити зашифровано. Одже можна не хвилюватися за безпеку мережі та особистих даних.
Дійсно працює! Замовляв квитки на турецькому сайті, де ціну запропоновано у доларах. З використанням Planet VPN сума виявилася та ж сама, але в турецькіх лірах. Допомогло дуже зекономити.
Найпопулярніші питання про VPN proxy-плагін для Microsoft Edge
Як включити VPN в Microsoft Edge?
Щоб включити VPN в Microsoft Edge, необхідно виконати наступні дії:
- в браузернiй панелі натиснути на кнопку Planet VPN;
- вибрати сервер для підключення;
- підтвердити з'єднання.
Як встановити VPN на Microsoft Edge?
Щоб встановити VPN на Microsoft Edge, необхідно виконати наступні дії:
- зайти в меню налаштувань браузера;
- вибрати розділ Додатково;
- клацнути на Розширення;
- в пошуковому рядку ввести Planet VPN;
- скачати VPN розширення Microsoft Edge і додати в панель;
- клацнути на іконку розширення в панелі браузера;
- зареєструвати аккаунт (за бажанням);
- вибрати сервер для підключення;
- підтвердити з'єднання, натиснувши кнопку "Підключитися"
- для відключення натисніть "Вимкнути".
Як відключити VPN в Microsoft Edge?
Якщо ви більше не хочете серфить в Інтернеті через ВПН для Microsoft Edge, досить просто відключити його:
- в браузерної панелі натиснути на кнопку Planet VPN;
- відключити з'єднання;
- підтвердити всі дії.
Де завантажити безкоштовний VPN для Microsoft Edge без реєстрації?
Якщо бажаєте використовувати безкоштовний VPN для Microsoft Edge, ви можете підключити Planet VPN, який доступний для браузера Microsoft Edge у вигляді безкоштовного розширення. Кожен клієнт отримує вільний доступ до всіх сайтів без обмежень.
Де знайти безкоштовні проксі сервера?
Planet VPN пропонує всім своїм клієнтам безкоштовні проксі сервера, щоб комфортно користуватися мережею Інтернет без жодних обмежень. Вам будуть доступні всі сайти і ви зможете приховувати свій IP, щоб анонімно і безпечно серфити, без ризику крадіжки особистих даних.