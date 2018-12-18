Завантажити VPN для iOS - на всі iPhone/iPad

3 простих кроки для установки Planet VPN
1. Завантажити
Завантажте додаток Planet VPN з App Store
2. Запустити
Відкрийте програму
3. Підключитися
Виберіть сервер і підключіться до VPN
Завантажте Planet VPN для своїх пристроїв Apple
Planet VPN сумісний з:
- iPad, iPad Pro
- iPad Air, iPad Air 2
- iPad Mini, iPad Mini 2
- iPad Mini 3, iPad Mini 4
- iPhone 5s
- iPhone 6, iPhone 6s
- iPhone SE
- iPhone 7
- iPhone 8
- iPhone X
- iPhone Xs
- iPhone Xs Max
Завантажте додаток Planet VPN для iOS в App Store безкоштовно!
До ваших послуг велика кількість локацій VPN-серверів по всьому світуЗавантажити безкоштовно
Ключові переваги Planet VPN для iOS:
Найшвидший
Planet VPN забезпечує кращу швидкість з'єднання на ринку
Простий
Упорядкований і інтуїтивний інтерфейс, почніть використовувати прямо зараз - не вимагає будь-яких інструкцій та допомоги
Функція Kill Switch.
Якщо ваше VPN-з'єднання втрачено, наше додаток блокує весь ваш трафік, щоб запобігти незашифрований трафік з вашого ПК з Windows або ноутбука
Захист ваших даних
Planet VPN не відслідковує ваші особисті дані, ви можете використовувати додаток Free OpenVPN з нашими налаштуваннями, щоб в цьому переконатися.
Анонімний
Забезпечує повну анонімність і захищає ваше інтернет-з'єднання
Надійне шифрування
Протокол OpenVPN забезпечує краще шифрування для вашого комп'ютера
Широка мережа
Безліч VPN-локацій для вибору, у нас є більше 60 країн
Технічна підтримка
Онлайн чат на сайті або лист на електронну пошту з усіх питань
Дізнайтеся, чому Planet VPN для iOS такий популярний серед клієнтів
Користуюся додатком Planet VPN на iPhone. Одже, рекомендую усім. Швидкість з'єднання, можливість "змінити" реальне місцезнаходження, захист інформації у банківських додатках та сервісах - ось що мені потрібно, та є у цьому сервісі.
Дуже швидкисне та стабільне підключення. А головне - моя IP-адреса прихована, запити зашифровано. Одже можна не хвилюватися за безпеку мережі та особистих даних.
Дійсно працює! Замовляв квитки на турецькому сайті, де ціну запропоновано у доларах. З використанням Planet VPN сума виявилася та ж сама, але в турецькіх лірах. Допомогло дуже зекономити.