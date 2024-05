Libreng VPN para sa iOS - pinakamahusay na libreng VPN para sa iPhone&iPad

Maaaring i-install ang Planet VPN sa mga iOS device, gaya ng mga iPhone at iPad. Maaari mong dagdagan ang seguridad at privacy ng iyong mga online na aktibidad, mag-browse sa web nang hindi nakikilala, at protektahan ang iyong personal na data sa pamamagitan ng pag-set up ng VPN. Kapag kumokonekta sa mga pampublikong Wi-Fi network, na madalas na hindi secure at ma-cyberattack, dapat mong gamitin ang aming libreng VPN para sa mga iOS device. Ang iyong online na aktibidad ay mananatiling pribado at secure kung ang iyong koneksyon sa Internet ay naka-encrypt gamit ang isang VPN.