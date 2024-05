Serbisyo ng Planet VPN upang matiyak ang privacy

Pinapanatili ng Planet VPN ang iyong kalayaan habang tinitiyak ang kumpletong seguridad sa espasyo ng Internet. Sa functionality maaari mong suriin ang iyong IP at itago ito mula sa prying eyes.

Ang mga teknolohiya ng Planet VPN ay pinabuti at iniangkop sa mga pangangailangan ng mga customer. Ngayon ang serbisyo ay sumasaklaw sa isang malaking bilang ng mga server sa lahat ng mga kontinente ng mundo, na nagbibigay-daan sa iyong pumili ng mga punto ng koneksyon upang matugunan ang iyong mga pangangailangan at requirement. Ang pagiging nasa Ukraine, maaari kang kumonekta sa Chinese o Canadian server at gumamit ng panrehiyong nilalaman. Kung pupunta ka sa ibang bansa, walang pumipigil sa iyo na kumonekta nang hindi nagpapakilala sa pamamagitan ng isa pang server, kung kailangan ito ng iyong trabaho o mga personal na interes.

Hindi magkakaroon ng pag-log ng mga koneksyon at pag-browse sa web, kaya walang pagse-save - mahalaga na ang iyong mga aksyon ay hindi sinusubaybayan at hindi mababasa ng sinuman. Ang traffic ay naka-encrypt at nakadirekta sa isang secure na tunnel, at ang bilis ng koneksyon ay palaging stable.

I-download nang Libre