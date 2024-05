Libreng VPN para sa pampublikong Wi-Fi

Bakit mapanganib ang pampublikong WiFi?

Isipin na kinokontrol mo ang device kung saan dumadaan ang data. Iyon ay, maaari mong matukoy ang partikular na device sa network sa pamamagitan ng mga header ng serbisyo at IP address, at pagkatapos ay basahin ang mga mensahe at tumanggap ng anumang data na ipinagpapalit ng user sa pamamagitan ng Internet. Hindi alintana ang katotohanan na na-obserbahan mo ang aktibidad ng gumagamit.

Karamihan sa mga pampublikong WiFi spot ay hindi protektado, maliban sa password upang ma-access ang mga ito, na napakadaling makuha. Ang password ay hindi pinapayagan ang mga random na estrangherong dumadaan na gamitin ang network sa pamamagitan ng access point na ito.