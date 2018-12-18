Halka açık yerlerde WiFi'ye bağlanmak artık güvenli!

Halka açık WiFi neden tehlikelidir?
Verilerin içinden geçtiği aygıtı kontrol ettiğinizi düşünün. Diğer bir deyişle, ağdaki belirli cihazı servis başlıkları ve IP adresi ile belirleyebilir ve ardından mesajları okuyabilir ve kullanıcının İnternet üzerinden alıp sattığı tüm verileri alabilirsiniz. Sadece kullanıcının faaliyetlerini gözlemlediğiniz gerçeğinden bahsetmiyorum bile.
Herkese açık WiFI noktalarının çoğu, bunlara erişmek için parola olması dışında korunmaz. Bu, elde edilmesi çok kolaydır. Parola, rastgele geçiş yapan yabancı kişilerin ağı bu erişim noktasından kullanmasına izin vermez.
Oyunun kendisi çok pahalı değil, ABD'den gelen kullanıcılara %15 indirim uygulandı ve son fiyat 5.09 $ 'dır. En iyi kısmı, bir Endonezya sunucusundan satın alarak daha ucuza alabilirsiniz! Çok basit: Planet VPN uygulamasını çalıştırın, listeden Endonezya'daki sunucuyu seçin, Steam servisine gidin ve aynı oyun sadece 2.92 $ 'a mal olacak!
Bununla birlikte, bu, halka açık WiFI noktalarının kötü olduğu ve kaçınılması gerektiği anlamına gelmez. Planet VPN ile internet aktivitenizi, hiç kimsenin bilgilerinizi alamayacağı şekilde güvenli bir şekilde şifreleyin!
VPN, halka açık WiFi ile bağlandığınızda verilerinizin korunmasına nasıl yardımcı olur?
Temel olarak, bir VPN, cihazınızı İnternet üzerinden global ağda bulunan herhangi bir cihaza bağlayan tamamen güvenli bir tüneldir.
Daha mecazi olarak hayal ediyorsanız: VPN servisi olmadan, halka açık bir WiFi noktasına bağlandığınızda çitsiz bir ev gibidir. Herhangi bir anda, herhangi biri isteyerek veya yanlışlıkla evinize girip zarar verebilir veya bir şeyleri çalabilir. Bir VPN kullandığınızda, eviniz zorla girilemeyecek imkansız bir kale haline gelir.
Halka açık yerlerde WiFI'ye bağlandığınızda cihazınız nasıl korunur?
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Planet VPN nasıl çalışır?
Planet VPN son kullanıcılar için basittir. Planet VPN'i açtığınızda, cihazınızla İnternet'in geri kalanı arasında, dışarıdan içeriye girme girişimlerini engelleyen sanal bir tünel oluşturulur. Kişisel veya iş mesajlarınız ve Skype konuşmalarınız hiçbir şekilde ele geçirilemez veya duyulmaz.
Tüm verileriniz, kırılması neredeyse imkansız olan güvenilir bir modern şifreleme algoritmasıyla şifrelenmiştir.
Cihazınızı dışarıdan izinsiz girişlere karşı korumanın yanı sıra, Planet VPN dünya çapındaki VPN sunucularına bağlanma ve ağ kaynaklarını kullanma olanağı sağlar; bu, daha önce kullanılamayan TV kanallarını izlemek anlamına gelir.
Planet VPN IP adresinizi başka bir adresle değiştirecek. Bunu yapmak için listeden bir ülke seçmeniz yeterlidir; tüm siteler ve servisler cihazınızın daha önce belirtilen ülkede olduğunu görecektir.