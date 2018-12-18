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Безпечний Wi-Fi і захист ваших даних у громадських місцях за допомогою Planet VPN

Ви стаєте уразливим, коли користуєтеся громадськими точками WiFi. Вашими особистими даними можуть скористатися зловмисники! Але це не означає, що потрібно відмовлятися від приємного проведення часу онлайн в улюбленому кафе - скористайтеся сервісом Planet VPN, щоб захистити себе!

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Чим небезпечний громадський WiFi?

Уявіть собі, що ви контролюєте пристрій, через який проходять дані. Тобто, ви можете за службовим заголовкам і IP визначити конкретний пристрій в мережі, а після цього читати листування і отримувати будь-які дані, якими користувач обмінюється через інтернет, не кажучи вже про те, що просто спостерігати активність користувача.

Більшість громадських WiFI точок ніяк не захищені, крім пароля доступу до них, який дуже легко можна отримати. Пароль просто не дає кому-попало користуватися мережею через цю точку доступу.

Але найчастіше ці паролі написані прямо всередині закладу, де встановлена ​​громадська точка доступу. А наскільки захищена сама точка доступу від атак? У 98% випадків - не захищена зовсім. Будь-яка більш-менш IT-яка грамотна людина може отримати контроль над точкою доступу, а значить і над тими даними, що проходять через неї. Наслідки ж можуть бути найрізноманітнішими, від витоку якихось особистих даних, до крадіжки коштів з рахунків, що використовуються при оплаті картами онлайн, або викрадення важливої ​​комерційної інформації.

Але це не означає, що громадські точки доступу WiFI це зло і не треба ними користуватися. З сервісом Planet VPN - ви надійно шифруєте свій трафік таким чином, що жоден зловмисник не в силах що-небудь зробити!

Як VPN допомагає захистити свої дані при підключенні через громадський WiFi?

Якщо говорити загальнодоступною мовою, VPN - це абсолютно захищений канал, який з'єднує ваш пристрій з будь-яким іншим в світовій мережі через Інтернет.

Якщо це уявити образно: без підключення до VPN-сервісу ваш пристрій при виході в Інтернет через громадську точку WiFi подібно приватному будинку, не обгородженому парканом. У будь-який момент кожен може навмисно або випадково поламати дерева, потоптати грядки на вашому городі чи що-небудь забрати. Коли ви використовуєте VPN, ваш будинок перетворюється на неприступну фортецю, несанкціонований якої буде неможливо.

Як захистити пристрій при підключенні до WiFI в громадських місцях?

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Як працює Planet VPN?

Коли ви включаєте Planet VPN між своїм пристроєм і іншим Інтернетом створюється віртуальний тунель, який блокує будь-які спроби ззовні проникнути всередину.

Ваша особиста, ділова переписка, розмови по Skype жодним чином не будуть перехоплені або підслухані. Всі ваші дані шифруються надійним сучасним алгоритмом шифрування, зламати який практично неможливо.

Крім захисту від вторгнення ззовні Planet VPN надає можливість підключатися до серверів VPN в різних країнах світу і використовувати їх мережеві ресурси, дає змогу переглядати телевізійні канали, які до цього були недоступні.

Planet VPN замінить ваш IP-адресу на будь-який інший. Для цього вам достатньо буде вибрати країну із запропонованого списку, і всі сайти і сервіси, на які ви будете заходити, будуть автоматично визначати, що ви перебуваєте саме в цій країні.

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