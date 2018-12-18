Що таке витік DNS?
Навіть якщо у вас підключений найкращий VPN, на жаль, його технічні можливості не дозволяють гарантувати захист DNS-запитів з вашого комп'ютерного або мобільного пристрою. І цей фактор не залежить від надійності шифрування трафіку. Якщо відбувається витік DNS, це означає, що сторонні суб'єкти будуть бачити веб-ресурси, які ви відвідуєте, які дії ви виконуєте, які програми відкриваєте і використовуєте для особистих цілей.
DNS - це особлива система адресних книг, яка безпосередньо пов'язана з усіма діямі, які ви робите під час відвідуваннямережі Інтернет. Наприклад, браузер або додаток використовують DNS, щоб здійснювати серверний пошук для генерації зв'язку між сервісами та сайтами, які потрібні клієнтові. Пристрій направляє запити і отримує у відповідь інструкції дій для пошуку цільових даних. Отже, саме DNS-запити обумовлюють загальний рівень конфіденційності даних користувача, а також можуть формувати загрозу безпеці. Перевірити DNS просто - підключайте Planet VPN, та звільніть себе від кіберзагроз.
Як уникнути витоку DNS за допомогою сервісу Planet VPN
Коли на вашому персональному комп'ютері не включений VPN, за режим безпеки відповідає служба DNS, що надається провайдером. Але при підключенні Planet VPN відбувається активація виключно DNS-серверівданого сервісу. Гарантується повний захист і мінімізуються ризики інформаційної витоку. Використання DNS-серверів Planet VPN дає незаперечні переваги:
- висока продуктивність DNS серверів Planet VPN;
- Повністю виключено зберігання журналів активності та підключень
- Найнадійніше шифрування трафіку.
Принцип роботи полягає у наступних діях
- Коли вам необхідно відкрити сторінку в Інтернеті, ви надаєте відповідний запит, а після того клікаєте на цільове посилання
- обрана адреса відправляється в зашифрований тунель, на сервер DNS. Таким чином формуєтья доступ до ресурсу, що цікавить.
- на сервер надходить відповідь, що надалі передається користувачеві для відкриття сайту.
Всі ці дії генеруються в захищеному каналі зв'язку, тому загроза злому або витоку виключена. Ви можете перевірити DNS-сервер в режимі онлайн на сайті Planet VPN.
Чи завжди потрібна перевірка на витік DNS?
Перевірка DNS сервера - це важливий захід безпеки, який слід проводити регулярно. Навіть якщо ви вже користуєтеся сервісом VPN, не виключена загроза безпеки, пов'язана саме з уразливістю DNS.Якщо відбувається інформаційний витік, це супроводжується такими діями:
- комп'ютер користувача буде відправляти запити DNS не в тунель Planet VPN, а у загальну мережу;
- комп'ютер користувача буде відправляти запити DNS через тунель Planet VPN, але потрапляти вони будуть на зовнішній сервер, а не на захищений вузол.
- в обидвох випадках стороннім особам відкрито всі сайти, що на них заходить користувач, а також усі додатки та програми, що викристовуються в вашій роботі.
Чому відбувається витік DNS, коли увімкнений VPN
Навіть в тому випадку, якщо ви постійно користуєтеся сервісом VPN, можливі витоки DNS. Виділяють наступні популярніші причини витоку DNS:
- Якщо VPN-мережа налаштовувалася вручну, то ризики витоку інформації і як наслідок приватних даних істотно підвищуються, а також додається фактор специфіки конфігурації операційної системи для користувача ПК. Якщо ви підключаєте Planet VPN, такі проблеми виключені, вам забезпечується повноцінний захист;
- зловмисники перехопили контроль вашого роутера, в результаті чого запити з ПК відправляються вже в загальну мережу, а не в зашифрований тунель - така ситуація найчастіше відбувається, коли ви користуєтеся підключенням Wi-Fi в публічних місцях (торговий центр, спортклуб, кафе, парк і т.д.). Досить використовувати сервіс Planet VPN, щоб усунути всі ризики і потенційні уразливості;
- DNS було налаштовано вручну, та було активовано команду не використовувати підключення через сервер Planet VPN - краще за все виникати таких дій, навіть якщо ви досвідчений користувач. Порушується загальна кібербезпека вашого компьютера.