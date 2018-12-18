Навіть якщо у вас підключений найкращий VPN, на жаль, його технічні можливості не дозволяють гарантувати захист DNS-запитів з вашого комп'ютерного або мобільного пристрою. І цей фактор не залежить від надійності шифрування трафіку. Якщо відбувається витік DNS, це означає, що сторонні суб'єкти будуть бачити веб-ресурси, які ви відвідуєте, які дії ви виконуєте, які програми відкриваєте і використовуєте для особистих цілей.

DNS - це особлива система адресних книг, яка безпосередньо пов'язана з усіма діямі, які ви робите під час відвідуваннямережі Інтернет. Наприклад, браузер або додаток використовують DNS, щоб здійснювати серверний пошук для генерації зв'язку між сервісами та сайтами, які потрібні клієнтові. Пристрій направляє запити і отримує у відповідь інструкції дій для пошуку цільових даних. Отже, саме DNS-запити обумовлюють загальний рівень конфіденційності даних користувача, а також можуть формувати загрозу безпеці. Перевірити DNS просто - підключайте Planet VPN, та звільніть себе від кіберзагроз.