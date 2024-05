Ano ang DNS leak?

Kahit na mayroon kang pinakamahusay na VPN na konektado, sayang, hindi ginagarantiyahan ng mga teknikal na kakayahan nito ang proteksyon ng mga query sa DNS mula sa iyong computer o mobile device. At ang kadahilanan na ito ay hindi nakasalalay sa pagiging maaasahan ng pag-encrypt ng traffic. Kung mayroong DNS leak, nangangahulugan ito na makikita ng mga tagalabas ang mga mapagkukunan sa web na binibisita mo, kung anong mga aksyon ang iyong ginagawa, at kung anong mga application ang iyong binubuksan at ginagamit para sa mga personal na layunin.

Ang DNS ay isang espesyal na sistema ng mga address book, na direktang nauugnay sa lahat ng manipulasyon na ginagawa mo habang bumibisita sa Internet. Halimbawa, gumagamit ang isang browser o application ng DNS upang magsagawa ng paghahanap sa server upang makabuo ng kasunod na koneksyon sa pagitan ng mga serbisyo at site na kinakailangan ng kliyente. Ang device ay nagpapasa ng mga kahilingan at tumatanggap ng mga tagubilin sa pagtugon upang hanapin ang target na data. Dahil dito, ang mga query sa DNS ang tumutukoy sa pangkalahatang antas ng pagiging kumpidensyal ng data ng user at maaari ring magdulot ng panganib sa seguridad. Madali ang pagsuri sa DNS - ikonekta ang Planet VPN at palayain ang iyong sarili mula sa mga banta sa cyber.