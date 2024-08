Ang isang VPN tulad ng Planet VPN ay maaaring potensyal na gawing mas mabilis ang iyong internet sa pamamagitan ng pag-bypass sa ISP throttling. Pinapabagal ng ilang ISP ang iyong koneksyon kapag natukoy nila ang ilang partikular na uri ng traffic, gaya ng streaming o paglalaro. Sa pamamagitan ng pag-encrypt ng iyong traffic at pagruruta nito sa mga secure na server ng Planet VPN, hindi makikita ng iyong ISP kung ano ang iyong ginagawa online at, samakatuwid, ay hindi maaaring piliing i-throttle ang iyong koneksyon. Para sa pinakamainam na bilis, inirerekumenda na pumili ng VPN server na pinakamalapit sa iyong pisikal na lokasyon. Pinaliit nito ang latency at nakakatulong na mapanatili ang isang matatag at mabilis na koneksyon.