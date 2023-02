Même si on possède le meilleur VPN connecté, hélas, ses capacités techniques ne garantissent pas la protection des requêtes DNS de votre ordinateur ou de votre dispositif portable. Et ce facteur ne dépend pas de la fiabilité du chiffrement du trafic. Si une fuite DNS a lieu, cela signifie que des étrangers verront les ressources web que l'utilisateur visite, les actions qu'il effectue et les applications qu'il ouvre et utilise à des fins personnelles.

Le DNS est un système spécial de carnets d'adresses, qui est directement lié à toutes les manipulations qu'on effectue en naviguant sur Internet. Par exemple, un navigateur ou une application utilise le DNS pour réaliser une recherche de serveur afin de générer une connexion ultérieure entre les services et les sites dont le client a besoin. Le dispositif transmet les demandes et reçoit des instructions de réponse pour rechercher les données cibles. Par conséquent, ce sont les requêtes DNS qui déterminent le niveau global de confidentialité des données de l'utilisateur et peuvent également constituer un risque pour la sécurité. La vérification du DNS est facile: il faut se connecter à Planet VPN et se protéger contre les cybermenaces.