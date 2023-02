La technologie de communication Web en temps réel permet aux navigateurs de communiquer entre eux sans utiliser un serveur intermédiaire. De cette façon, la vitesse et les temps de réponse sont maintenus lors de la navigation sur le réseau. Le plus souvent, il est extrêmement important pour les diffusions en direct, à l'aide de Twitch et de services similaires, où l'importance du ping joue un rôle significatif. En d'autres termes, le WebRTC est un moyen pour les moteurs de recherche d'interagir entre eux en temps réel. Il s'agit d'une technologie spéciale basée sur des normes communes, qui permet aux navigateurs de communiquer entre eux sans utiliser de serveurs intermédiaires. Cette méthode offre une vitesse de connexion maximale et un délai minimal dans le traitement des demandes, des chats vidéo et des diffusions.

Les dispositifs sont recherchés et reliés entre eux à l'aide de l'adresse IP. Si une personne non autorisée intercepte l'adresse et l'utilise pour identifier l'utilisateur, cela signifie qu'une fuite a lieu. Ce phénomène constitue une menace pour la confidentialité des utilisateurs et, par conséquent, il est impossible de naviguer sur l'internet en mode sécurisé. Très souvent, les fuites du WebRTC sont négligées ou ne sont pas perçues comme une menace sérieuse, mais c'est un échec.

Avec Planet VPN, tout cyberdanger est prévenu rapidement et de manière qualitative, et il est possible de protéger sa confidentialité et ses données personnelles contre toute intrusion.