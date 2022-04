Un internet libre pour tous!

Notre mission

On est persuadé que chaque personne a le droit d'utiliser l'internet de qualité. Avec Planet VPN, toutes les données de l'utilisateur sont parfaitement protégées et transférées par des tunnels virtuels sécurisés, ce qui permet de rester anonyme. On utilise les technologies OpenVPN 256-bit 2048 RSA. On supporte la connexion via IPSec (IKEv1 + IKEv2), qui est bien connu par sa fiabilité, sa vitesse de transmission élevée et son haut niveau de protection des données. Les protocoles PPTP et L2TP sont également disponibles. Avec Planet VPN, c'est le cinéma, la musique, les émissions sportives et la communication gratuite qui sont à votre service !