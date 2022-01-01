Herkesin özgürce kullanacağı bir internet ortamı!

Tarihçemiz

Biz Planet VPN'i 2017 yılında her İnternet kullanıcısı için dijital güvenlik ve kişisel özgürlük sağlamak için oluşturduk. Biz de aktif internet kullanıcıları olduğumuz için, her birimiz için güvenlik duygusunun ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Sonuçta, internet ortamında, müdahaleci reklamcılardan dolandırıcılara ve hatta kullanıcıların kişisel verilerine erişim elde etmek isteyen devlet kurumlarına kadar pek çok tehdit var.

Açıkçası, Planet VPN fikri, benzer düşünen insanlardan oluşan dostane bir topluluk oluşturmak için ortaya çıktı ve şu anda beş kıtada 50'ten fazla ülkede kullanılabilir durumda. Hepsinden önemlisi bizimle beraber, çevrimiçi güvenlikleri konusunda bize güvenen binlerce kullanıcıya sahibiz.