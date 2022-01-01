Herkesin özgürce kullanacağı bir internet ortamı!

Misyonumuz
Herkesin kaliteli internet kullanma hakkına sahip olduğuna inanıyoruz. Planet VPN ile tüm verileriniz yüksek düzeyde korunur ve veriler güvenli sanal tüneller aracılığıyla aktarılır, bu da sizin gizli kalmanızı mümkün kılar. OpenVPN 256-bit 2048 RSA kullanıyoruz. Sunucumuz, güvenilirliği, yüksek aktarım hızı ve yüksek veri koruması ile tanınan IPSec (IKEv1 + IKEv2) üzerinden bağlantıyı destekliyor. Aynı zamanda PPTP ve L2TP protokolleri de mevcut. Planet VPN ile sınırsız film, müzik, spor yayınları ve ücretsiz iletişimin tadını çıkarın!
Kişisel özgürlük
Sansürün arttığı çağımızda, size güvende ve emniyette olma hissi vermeyi amaçlıyoruz. Kişisel verilerinizi gizli ve güvende tutan, isteklerinizi koruyan ve faaliyetlerinizi gizleyen çözümler üzerinde sürekli çalışıyoruz. Size internetteki kısıtlamaları aşma ve interneti özgürce kullanma fırsatı veriyoruz.
Gizlilik koruması
Veri trafiğinizin güvenilir şekilde şifrelenmesini ve güvenli bağlantı üzerinden aktarılmasını garanti ediyoruz. Hiç kimse tüm çevrimiçi aktivitelerinizi asla bilmeyecek. Gizliliğinizi korumak için 7gün 24 saat çalışıyoruz. Gizli politikamız şeffaftır ve kolayca anlaşılabilir. Her bir kullanıcıyı en ufak bir değişiklikten hemen haberdar ederiz.
Dijital haklar
Hiçbir kullanıcının ağ etkinliklerini kaydetmiyoruz. Sizden kendiniz hakkında herhangi bir ek bilgi vermenizi ve hizmetimiz için isimsiz ödemeler yapmanızı istemiyoruz. Planet VPN hizmetini kullanırken tüm bilgileriniz gizli kalır ve erişimlerinizi gerçek IP adresiniz üzerinden yapmazsınız.
Tarihçemiz
Biz Planet VPN'i 2017 yılında her İnternet kullanıcısı için dijital güvenlik ve kişisel özgürlük sağlamak için oluşturduk. Biz de aktif internet kullanıcıları olduğumuz için, her birimiz için güvenlik duygusunun ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Sonuçta, internet ortamında, müdahaleci reklamcılardan dolandırıcılara ve hatta kullanıcıların kişisel verilerine erişim elde etmek isteyen devlet kurumlarına kadar pek çok tehdit var.
Açıkçası, Planet VPN fikri, benzer düşünen insanlardan oluşan dostane bir topluluk oluşturmak için ortaya çıktı ve şu anda beş kıtada 50'ten fazla ülkede kullanılabilir durumda. Hepsinden önemlisi bizimle beraber, çevrimiçi güvenlikleri konusunda bize güvenen binlerce kullanıcıya sahibiz.
Değerlerimiz
Planet VPN, kişisel özgürlük, seçim yapabilme ve çevrimiçi güvenliği koruma altına alma fikirlerini destekler. Bu hem kişisel kullanımlar hem de ticari çıkarlar için geçerlidir. Fırsat eşitliği destekliyoruz ve herkesin internete ücretsiz erişim ve güvenli kullanım hakkına sahip olduğuna inanıyoruz. Tüm bunlara ek olarak size, fiyat ayrımcılığından ve pazarlamacıların aldatmacalarından kaçınma fırsatı sunuyoruz.Ücretsiz indirin