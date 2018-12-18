android için ücretsiz VPN
Android telefonunuz veya tabletiniz için en güvenilir ve güvenli VPN çözümü
- Sorunsuz ve kullanıcı dostu arayüz
- Herhangi bir web sitesine üstün erişim
- Cihazınız tamamen korumalı
- Tüm trafiğiniz % 100 şifreli
- Ömür boyu ücretsiz sınırsız VPN uygulaması
Tüm Android Cihazlar için Planet VPN'i İndirin
Planet VPN şunlarla uyumludur:
- Samsung Galaxy S9, S8, Note8, Not 5, J7, J7 Prime
- Huawei P20, P20 Plus, P10, Mate 10, Mate 10 Pro
- HTC U11, U Ultra, Bolt
- Sony Xperia XZ2, XZ1, XZ Premium, XA1 Plus
- LG V30+, G6, X Venture
- Android One Moto X4
- Google Pixel 2, Pixel
- Samsung Galaxy S10e, S10, S10+
- Huawei P30, P30 Pro
- Google Pixel 3, Pixel 3XL
… Veya başka bir Android telefon
Android için Planet VPN'in Temel Özellikleri
En hızlı
Planet VPN piyasadaki en iyi bağlantı hızlarını sağlar
Kolay
Düzgün ve sezgisel bir arayüz, hemen kullanmaya başlayın - herhangi bir kılavuz veya yardım gerektirmez
Öldürme Anahtarı işlevi
VPN bağlantınız kesilirse, Windows PC veya diz üstü bilgisayarınızdan şifrelenmemiş trafiği önlemek için uygulamamız tüm trafiğinizi engeller.
Gizliliğinizi korur
Planet VPN uygulaması sizi izlemiyor veya kişisel verilerinizi toplamıyor, emin olmak için konfigürasyon dosyalarımızla Ücretsiz OpenVPN uygulamasını kullanabilirsiniz.
Kimlik gerektirmez
Sağlam bir anonimlik sağlar ve internet bağlantınızı korur
Katı Şifreleme
OpenVPN protokolü, bilgisayarınız için en iyi şifrelemeyi sağlar
Geniş ağ
Aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda VPN yeri var, 60'den fazla ülkemiz var
Destek
Karmaşık sorular için web sitesinde canlı sohbet desteği veya e-posta bilet sistemi
Müşterilerin neden Android için en iyi Planet VPN'i sevdiğini öğrenin
Bu gerçekten harika bir uygulama! Planet VPN'in yardımı ile internete tamamen isimsiz bir şekilde erişebiliyorum, IP adresim güvenli bir şekilde gizlenmekte ve herhangi bir kısıtlama olmadan çevrimiçi olarak tam bir özgürlük sağlamaktadır.
Planet VPN, Internet'teki tüm eylemlerimi koruduğu için çevrimiçi alışveriş yapmaktan, şifrelerimi kullanmaktan ve banka kartı bilgilerimi belirtmekten korkmuyorum. Kişisel verilerim korunuyor!
Sık sık yurtdışına seyahat ediyorum ve ortaklarla mesajlar yoluyla bazı gizli konuşmalar yapıyorum. Planet VPN sayesinde, dünyanın neresinde olsam, ilettiğim tüm bilgilerin korunduğundan % 100 emin olabilirim.