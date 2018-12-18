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PLANET VPN

android için ücretsiz VPN

Android telefonunuz veya tabletiniz için en güvenilir ve güvenli VPN çözümü

  • Sorunsuz ve kullanıcı dostu arayüz
  • Herhangi bir web sitesine üstün erişim
  • Cihazınız tamamen korumalı
  • Tüm trafiğiniz % 100 şifreli
  • Ömür boyu ücretsiz sınırsız VPN uygulaması
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VPN'inizi ayarlamak için 3 kolay adım

1. İndir
Play Market'ten Planet VPN uygulamasını indirin
    2. Başlat
    Başvurunuzu başlatın
      3. Bağlanıyor
      Bir sunucu seçin ve VPN'e bağlanın
        Ücretsiz indirin

        Tüm Android Cihazlar için Planet VPN'i İndirin

        Planet VPN şunlarla uyumludur:

        • Samsung Galaxy S9, S8, Note8, Not 5, J7, J7 Prime
        • Huawei P20, P20 Plus, P10, Mate 10, Mate 10 Pro
        • HTC U11, U Ultra, Bolt
        • Sony Xperia XZ2, XZ1, XZ Premium, XA1 Plus
        • LG V30+, G6, X Venture
        • Android One Moto X4
        • Google Pixel 2, Pixel
        • Samsung Galaxy S10e, S10, S10+
        • Huawei P30, P30 Pro
        • Google Pixel 3, Pixel 3XL

        … Veya başka bir Android telefon

        android device
        Ücretsiz indirin

        Android için Planet VPN'in Temel Özellikleri

        En hızlı
        En hızlı
        Planet VPN piyasadaki en iyi bağlantı hızlarını sağlar
        Kolay
        Kolay
        Düzgün ve sezgisel bir arayüz, hemen kullanmaya başlayın - herhangi bir kılavuz veya yardım gerektirmez
        Öldürme Anahtarı işlevi
        Öldürme Anahtarı işlevi
        VPN bağlantınız kesilirse, Windows PC veya diz üstü bilgisayarınızdan şifrelenmemiş trafiği önlemek için uygulamamız tüm trafiğinizi engeller.
        Gizliliğinizi korur
        Gizliliğinizi korur
        Planet VPN uygulaması sizi izlemiyor veya kişisel verilerinizi toplamıyor, emin olmak için konfigürasyon dosyalarımızla Ücretsiz OpenVPN uygulamasını kullanabilirsiniz.
        Kimlik gerektirmez
        Kimlik gerektirmez
        Sağlam bir anonimlik sağlar ve internet bağlantınızı korur
        Katı Şifreleme
        Katı Şifreleme
        OpenVPN protokolü, bilgisayarınız için en iyi şifrelemeyi sağlar
        Geniş ağ
        Geniş ağ
        Aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda VPN yeri var, 60'den fazla ülkemiz var
        Destek
        Destek
        Karmaşık sorular için web sitesinde canlı sohbet desteği veya e-posta bilet sistemi
        Ücretsiz indirin

        Müşterilerin neden Android için en iyi Planet VPN'i sevdiğini öğrenin

        Halil Özdemir
        Bu gerçekten harika bir uygulama! Planet VPN'in yardımı ile internete tamamen isimsiz bir şekilde erişebiliyorum, IP adresim güvenli bir şekilde gizlenmekte ve herhangi bir kısıtlama olmadan çevrimiçi olarak tam bir özgürlük sağlamaktadır.
        Özge Torun
        Planet VPN, Internet'teki tüm eylemlerimi koruduğu için çevrimiçi alışveriş yapmaktan, şifrelerimi kullanmaktan ve banka kartı bilgilerimi belirtmekten korkmuyorum. Kişisel verilerim korunuyor!
        Hussain Beyazoglu
        Sık sık yurtdışına seyahat ediyorum ve ortaklarla mesajlar yoluyla bazı gizli konuşmalar yapıyorum. Planet VPN sayesinde, dünyanın neresinde olsam, ilettiğim tüm bilgilerin korunduğundan % 100 emin olabilirim.
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