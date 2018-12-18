Firefox için ücretsiz indir VPN - güvenilir vpn ve proxy

Eklentimizle internet özgürlüğün tadını çıkarın:
Gizli Arama
Bağlantınız kişiseldir ve Firefox için bulunan en iyi VPN ile hep gizli kalır. Size ulaşmasını istemediğiniz kişilerden kimliğinizi ve internet akışınızı servis sağlayıcınızdan gizleyebilirsiniz.
İnternet sitelerine güvenli bir şekilde erişin
Coğrafi engelleme ve sansürü atlatabilir ve internet sitelerinin ve içeriğin engellemesini kaldırabilirsiniz; kimse sizi göremez.
Kesintisiz Bağlantı
Dünyanın her yerinden size daimi ve kesintisiz bir bağlantı sağlayan çok çeşitli güvenli proxy sunucuları arasından seçim yapabilirsiniz.
%100 Güvenli Koruma
Güçlü 2048 bit şifreleme sayesinde mükemmel güvenli ve korumalı bağlantının keyfini çıkarın.
İnternet akışınızı gizleyin
Firefox için en iyi ve ücretsiz olan VPN'imiz sizin IP adresinizi değiştirerek, tarama geçmişiniz, giriş kimlik bilgileriniz, şifreler, bankacılık bilgileriniz vb. dahil olmak üzere tüm verilerinizin gizli ve güvende kalmasını sağlar.
Güvenli Kablosuz Ağ
Kafe veya kütüphane gibi umumi alanlarda verileriniz gizli haldeyken kablosuz ağlara güvenle bağlanın.
Veri Şifreleme
Mozilla Firefox için Planet VPN, bağlantı için güvenilir dünya sunucuları üzerinden yapılan RSA 2048 bit şifreleme kullanır.
Her alanda koruma
Hangi ülkede olursanız olun veya hangi internet sitesine erişmeye çalışırsanız çalışın, güvenli tünellerimiz bağlantınızın ihtiyaç duyduğu korumayı size sunacaktır.
Gözetlenmeyi Önleme
VPN, üçüncü şahısların tarama geçmişinize erişmesini veya sizin kimliğinize ulaşmasını önlemenin en iyi ve en basit yoludur.
Neden Firefox için en iyi ücretsiz VPN uzantısı olan Planet VPN'i seçmelisiniz?
Sevdiğiniz internet sitelerinin engellerini kaldırın
Artık herhangi bir kısıtlamanın yolunuza çıkmasına izin vermeyin ve her ülkeden istediğiniz internet sitesine erişin.
Yükse hızda erişim
İnternet bağlantınızda sizin farkedemeyeceğiniz yükseklikte hızlar sağlıyoruz.
Daha fazla VPN konumu
Tüm dünyada güvenli sunucularımız var, 50'den fazla ülke arasından seçiminizi yapabilirsiniz.
Tam Gizlilik
Verileriniz artık tamamen özel ve hiç kimse kimliğinizi veya hangi siteleri ziyaret ettiğinizi göremiyor veya bilemiyor.
Üst seviyede bağlantı güvenilirliği ve güvenliği
Yüzlerce sunucumuz, en son teknoloji kullanılarak her yerde istikrarlı bir bağlantı sağlayacak şekilde oluşturulmuştur.
Güvenilir şifreleme yöntemleri
Bilgilerinizin tamamen gizlendiğinden emin olmak için Açık VPN protokolünü 2048 bit şifreleme ile birleştiriyoruz.
Her kaynağa sınırsız erişim
Herhangi bir kısıtlama olmaksızın herhangi bir internet sitesine veya web tabanlı içeriğe erişin.
Birden fazla cihazda aynı anda çalışabilir
Firefox için Planet VPN uzantısını bilgisayarınıza, dizüstü bilgisayarınıza, tabletinize veya akıllı telefonunuza indirebilir ve aynı anda tüm cihazlarınızda kullanabilirsiniz.
Kesintisiz Video ve Müzik Akışı
Her türlü video, müzik ve oyun platformunun engellemesini kaldırın ve en sevdiğiniz içeriklere erişin.
24 Saat Destek
Herhangi bir sorununuz veya sorunuz mu var? Mükemmel destek ekibimiz size yardımcı olmak ve her türlü sorunuzu hızlı bir şekilde cevaplamak için 7/24 burada.
Müşterilerin neden Firefox için en iyi Planet VPN'i sevdiğini öğrenin
Bu gerçekten harika bir uygulama! Planet VPN'in yardımı ile internete tamamen isimsiz bir şekilde erişebiliyorum, IP adresim güvenli bir şekilde gizlenmekte ve herhangi bir kısıtlama olmadan çevrimiçi olarak tam bir özgürlük sağlamaktadır.
Planet VPN, Internet'teki tüm eylemlerimi koruduğu için çevrimiçi alışveriş yapmaktan, şifrelerimi kullanmaktan ve banka kartı bilgilerimi belirtmekten korkmuyorum. Kişisel verilerim korunuyor!
Sık sık yurtdışına seyahat ediyorum ve ortaklarla mesajlar yoluyla bazı gizli konuşmalar yapıyorum. Planet VPN sayesinde, dünyanın neresinde olsam, ilettiğim tüm bilgilerin korunduğundan % 100 emin olabilirim.
Firefox VPN eklentisi hakkında en sık sorulan sorular
Firefox'un bir VPN'i var mı?
Hayır, Firefox VPN kurulu bir şekilde gelmiyor. Ancak bir çok Firefox VPN eklentisi (diğer adıyla Firefox VPN uzantıları) var ve bunların çoğu ücretsiz.
- tarayıcı panelindeki Planet VPN butonuna tıklayın;
- bağlanmak için sunucu seçin;
- bağlantıyı onaylayın.
Firefox'ta Planet VPN'i nasıl etkinleştiririm?
Peki, VPN'i Firefox'a nasıl yüklerim? Bunu basit ve hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Firefox eklenti kitaplığına gidin ve istediğiniz VPN'i arayın. Dilediğinizi seçin ve ''Firefox'a ekle'' butonuna basın. Son olarak açılan penceredeki ''Ekle'' butonuna tıklayın. Hepsi bu. Sonrasında başka birşey yapmanıza gerek yok.
- tarayıcı ayarları menüsüne gidin;
- Ek Ayarlar bölümünü seçin;
- Uzantılara tıklayın;
- arama çubuğuna Planet VPN yazın;
- Google Chrome VPN eklentisini indirin ve eklentiyi panele ekleyin;
- tarayıcı panelindeki uzantı simgesine tıklayın;
- hesap açın (isteğe bağlı);
- bağlanmak için sunucu seçin;
- Bağlan butonuna tıklayarak bağlantıyı onaylayın;
- bağlantıyı kesmek için "Bağlantıyı Kes" butonuna tıklayın.
Firefox'a uyan ücretsiz bir VPN var mı?
Firefox ücretsiz veya kurulu bir VPN ile birlikte gelmese de, Firefox eklentileri kitaplığı vasıtasıyla bir tane yüklemek oldukça kolaydır. Bunlar içinde bir çok iyi ve güvenilir seçenek vardır. Kapsamlı bir araştırma yapmadan ve bir VPN'in güvenilir olduğundan emin olmadan kesinlikle o VPN'i indirmeyin.
- tarayıcı panelindeki Planet VPN butonuna tıklayın;
- bağlantıyı kesin;
- tüm eylemleri doğrulayın.
Firefox için en iyi VPN nedir?
Firefox VPN'in en iyi yanı, bir çok kişi için kolay seçenekler sunmasıdır. Planet VPN güçlü şifreleme, son derece yüksek hızlar sunduğu ve internet akışınızın hiçbirini kaydetmediği için en güvenilir seçeneklerden biri olarak kabul edilir. Her şeyden önemlisi Planet VPN'i indirmek ve kullanmak ücretsizdir.
Eğer VPN kullanırsanız takip edilir misiniz?
Bu, cevaplaması çok teknik gerektiren oldukça karmaşık bir soru. Ortalama bir kullanıcının, yine ortalama bir takipçi tarafından (internet servis sağlayıcısı, reklamlar, Google, Amazon, Facebook ve benzeri ortamlarda) izlenmesinden bahsediyorsak; cevap hayır. VPN, IP adresinizi gizleyen ismi görünmeyen bağlantı sunar. Ancak, her türlü bilgi işlem teknolojisinde olduğu gibi, güçlü bir kişi sizi izlemek istiyorsa (hükümet, bir grup hacker veya ajans gibi), o zaman sizin bağlantınızı tanımlamanın başka yolları var. Kötü amaçlı yazılımlar yüklediyseniz, ağ isminiz açığa çıkabilir.