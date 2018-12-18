Ne yazık ki en iyi VPN uygulama ya da eklentisini kullanıyor olsanız bile, o VPN’nin teknik özellikleri DNS sorgularının bilgisayarınızdan veya mobil cihazınızdan korunmasını garanti etmez. Ve bu faktör trafik şifrelemesinin güvenilirliğine bağlı değildir. DNS sızıntısı varsa, yabancıların, ziyaret ettiğiniz web kaynaklarını, hangi eylemleri gerçekleştirdiğinizi ve hangi uygulamaları açıp kişisel amaçlarla kullandığınızı göreceği anlamına gelir.

DNS, İnternet'i ziyaret ederken yaptığınız tüm manipülasyonlarla doğrudan ilişkili olan özel bir adres defteri sistemidir. Örneğin, bir tarayıcı veya uygulama, istemcinin gereksinim duyduğu hizmetler ve siteler arasında müteakip bir bağlantı oluşturmak üzere bir sunucu araması yapmak için DNS kullanır. Cihaz, istekleri iletir ve hedef verileri aramak için yanıt talimatları alır. Sonuç olarak, kullanıcı verilerinin genel gizlilik düzeyini belirleyen ve ayrıca bir güvenlik riski oluşturabilen DNS sorgularıdır. DNS'yi kontrol etmek kolaydır - Planet VPN'i bağlayın ve kendinizi siber tehditlerden kurtarın.