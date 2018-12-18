DNS Sızıntısı Nedir?
Ne yazık ki en iyi VPN uygulama ya da eklentisini kullanıyor olsanız bile, o VPN’nin teknik özellikleri DNS sorgularının bilgisayarınızdan veya mobil cihazınızdan korunmasını garanti etmez. Ve bu faktör trafik şifrelemesinin güvenilirliğine bağlı değildir. DNS sızıntısı varsa, yabancıların, ziyaret ettiğiniz web kaynaklarını, hangi eylemleri gerçekleştirdiğinizi ve hangi uygulamaları açıp kişisel amaçlarla kullandığınızı göreceği anlamına gelir.
DNS, İnternet'i ziyaret ederken yaptığınız tüm manipülasyonlarla doğrudan ilişkili olan özel bir adres defteri sistemidir. Örneğin, bir tarayıcı veya uygulama, istemcinin gereksinim duyduğu hizmetler ve siteler arasında müteakip bir bağlantı oluşturmak üzere bir sunucu araması yapmak için DNS kullanır. Cihaz, istekleri iletir ve hedef verileri aramak için yanıt talimatları alır. Sonuç olarak, kullanıcı verilerinin genel gizlilik düzeyini belirleyen ve ayrıca bir güvenlik riski oluşturabilen DNS sorgularıdır. DNS'yi kontrol etmek kolaydır - Planet VPN'i bağlayın ve kendinizi siber tehditlerden kurtarın.
Planet VPN hizmetini kullanarak DNS sızıntılarını önleme
VPN, kişisel bilgisayarınızda etkinleştirilmediğinde, ISS'niz (İnternet Servis Sağlayıcınız) tarafından sağlanan DNS hizmeti güvenlik modundan sorumludur. Ancak Planet VPN bağlandığında, bu hizmetin yalnızca DNS sunucuları etkinleştirilir. Tam koruma garanti edilir ve bilgi sızıntısı riskleri en aza indirilir. Planet VPN DNS sunucularının kullanımı aşağıdaki yadsınamaz avantajları sağlar:
- Yüksek performanslı DNS sunucuları Planet VPN;
- Aktivite ve bağlantı kayıtlarının kaydedilmesi tamamen ortadan kaldırılmıştır;
- En güvenli şifreleme sağlanmıştır;
Çalışma prensibi aşağıdaki eylemlerden oluşur:
- İnternet'te bir sayfa açmanız gerektiğinde, belirli bir istek girip hedef bağlantıyı tıklarsınız;
- Seçilen adres, DNS sunucusuna şifrelenmiş bir tünele gönderilir ve böylece ilgili kaynağa erişim sağlanır;
- Sunucu bir yanıt alır ve siteyi açmak için kullanıcıya iletilir.
Tüm bu eylemler güvenli bir iletişim kanalında üretilir, bu nedenle saldırı veya sızıntı riski yoktur. DNS sunucusunu Planet VPN web sitesinden çevrimiçi olarak kontrol edebilirsiniz.
Her zaman DNS sızıntılarını kontrol etmeniz mi gerekiyor?
DNS sunucusunu kontrol etmek, düzenli olarak yapılması gereken önemli bir güvenlik önlemidir. VPN hizmetini zaten kullanıyor olsanız bile, DNS güvenlik açığıyla ilişkili bir güvenlik riski daha vardır. Bir bilgi sızıntısı meydana gelirse, buna şöyle eylemler eşlik eder:
- Kullanıcının bilgisayarı Planet VPN tüneline DNS sorguları göndermez, ancak genel ağa gönderir;
- Kullanıcının bilgisayarı, DNS sorgularını Planet VPN tüneli üzerinden gönderir, ancak korunan ana bilgisayar yerine harici sunucuya ulaşır;
- Her iki durumda da, takipçiler kullanıcının ziyaret edeceği tüm siteleri ve işinizde kullanılan tüm uygulamaları ve programları görebilir.
VPN etkinleştirildiğinde neden bir DNS sızıntısı meydana gelir?
VPN hizmetini her zaman kullansanız bile, DNS sızıntıları olabilir. DNS sızıntılarının aşağıdaki en popüler nedenlerini sizler için ele aldık:
- VPN ağı manuel olarak kurulması. Bu, bilgi sızıntısı ve özel veri riskini önemli ölçüde artırır ve kullanıcı PC'sinin işletim sisteminin yapılandırmasına özgü bir faktör ekler. Planet VPN'i elde ederseniz, bu tür sorunlar hariç tutulur, size tam koruma sağlanır;
- Saldırganlar yönlendiricinizin kontrolünü ele geçirdi. Bbunun sonucunda PC'nizden gelen istekler şifreli bir tünele değil de genel ağa gönderildi - bu durum genellikle halka açık yerlerde bir Wi-Fi bağlantısı kullandığınızda ortaya çıkar. (Spor kulübü, kafe, park vb.). Tüm riskleri ve potansiyel açıkları ortadan kaldırmak için Planet VPN hizmetini kullanmak yeterlidir;
- DNS manuel olarak ayarlandı ve Planet VPN sunucusu üzerinden bağlantı kullanılmaması komutu etkinleştirildi. Bu durum, bilgisayarınızın genel siber güvenliğini bozduğu için deneyimli bir kullanıcı olsanız bile bu tür olaylardan kaçınmak en iyisidir.