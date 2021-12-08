İnterneti her zamanki gibi kullandığımızda, cihazlarımızı web siteleri ve mobil uygulamalar aracılığıyla doğrudan sunuculara bağlarız. Böylece sunucular kullanıcının IP adresini, konumunu ve bu IP’den gelen her türlü bilgiyi tanır. İnternet Sağlayıcıları bu bilgilere erişir ve bunları reklam kampanyaları gibi ticari amaçları için kullanır, kullanıcıların internetteki varlığına dair bir profil oluşturur ve daha sonra bu bilgileri daha büyük şirketlere satar.

Maalesef internet ortamındaki en büyük tehdit bu bile değil. Güvenli olmayan bir İnternet bağlantısı üzerinden kullanıcının kişisel verilerine erişebilen hackerlar çok daha büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Verilerinizi korumak için özel araçlar kullanmazsanız, bir hackerın kurbanı olabilirsiniz. Hackerların ana hedefi banka kartı verileriniz, şifreleriniz ve postalarınızdaki veya sosyal medya kanallarınızdaki kişisel yazışmalara erişmelerine yardımcı olabilecek her türlü giriş bilgileridir.

Proxy-sunucu nedir

Proxy, bir kullanıcı ile diğer sanal sunucular arasında aracı görevi gören bir ara sunucudur. Bu sayede web sitelerine çok daha güvenli bir şekilde erişim sağlarsınız. Verileriniz proxy sunucuları üzerinden dolaşıma sokulduğunda, coğrafi konumunuzdaki belirli web sitelerini ve içeriklerini engelleyebilen internet sağlayıcıları da dahil olmak üzere, verilerinizi zararlı üçüncü taraflardan gizleyebilirsiniz. Proxy sunucuları aracılığıyla internette gezinirken, kısıtlamaları aşma ve internet servis sağlayıcınızın engellediği siteleri ziyaret etme olanağına sahip olursunuz.

Proxy sunucusu nasıl kullanılır

Proxy sunucuları sayesinde, internet kullanıcıları olarak bizler neye göz attığımızı ve internette gezinirken hangi kişisel bilgileri girdiğimizi kimse takip etmeden internette gezinebiliyoruz. İnternet sağlayıcıları ve büyük ticari web sitesi sahipleri siber hareketlerinizin hiçbirini takip edemeyecek, böylece internet kimliğiniz ve çevrimiçi verileriniz tamamen güvende olacak.

Önbelleğe alma: Aynı web sitelerini sık sık ziyaret ettiğinizde, web sayfası ziyaretinizin kopyaları oluşturulur ve bunlar proxy sunucusunda saklanır. Bu şekilde herhangi bir web sitesini tekrar ziyaret ettiğinizde web sitesi daha hızlı yüklenir .

Veri sıkıştırma: Sanal makine veri dosyalarını internetten indirir ve kullanıcı bu sonucu sıkıştırılmış bir biçimde alır. Böylece harici trafikten tasarruf edilir .

Erişim kontrolü: Yönetici, diğer kullanıcıların belirli kaynaklara erişimlerini kısıtlayabilir. Bu seçenek ayrıca müdahaleci reklamları filtrelemeye ve viral yazılımları daha az atlamaya yardımcı olur .

Proxy Sunucu Türleri

3 ana proxy sunucu türü vardır: şeffaf, anonim ve ters. Her bir sunucu türünün ayrıntılı bir özetini ve aralarındaki farkları aşağıda bulabilirsiniz.

Şeffaf Proxy

Açık proxy herhangi bir kullanıcı verisini değiştirmez. Tüm HTTP trafiğini yönetir ve kullanıcının IP adresini maskelemez. Bu tür bir proxy genellikle ofislerdeki sistem yöneticileri tarafından çalışanların belirli web kaynaklarına erişimini kısıtlamak için kullanılır. Bu tür proxy’nin en büyük dezavantajı düşük veri koruma seviyesidir.

Anonim Proxy

Anonim proxy kullanıcının IP adresini değiştirir. Bu sayede kullanıcı internette gezinirken IP adresinin anonim kalmasını sağlar. Bu tür bir proxy internet ortamında işlem sürecini yavaşlatır ama nihayetinde kullanıcının internet hareketlerini gizli tutar.

Ters Proxy

Ters proxy sunucuları, web sayfalarını bir istemci adına bir veya daha fazla Sanal Makineden çıkarır. Kullanıcı bu yanıtı doğrudan bir proxy sunucusundan geliyormuş gibi alır.

Bir proxy sunucusu nasıl seçilir

Doğru proxy’ye karar vermek istiyorsanız, belirtilen sunuculara yönelik istek ve ihtiyaçlarınızı göz önünde bulundurmalısınız. Siber ihtiyaçlarınıza yönelik bir proxy sunucusu seçerken göz önünde bulundurmanız gereken şeylerin listesini aşağıda bulabilirsiniz.

Sunucunun Konumu – Sunucunun gerçek hayattaki konumu proxy sunucularının verimliliğinde önemli bir rol oynar. Bu sayede bu sunucu üzerinden internette gezinirken sanal IP adresiniz proxy sunucusunun gerçekte bulunduğu ülkeye ait olur .

Tüm Proxy Sunucularının Aynı Derecede Yararlı Olmadığını Unutmayın – Belirli türdeki web içeriklerine yönelik coğrafi kısıtlamalar olması durumunda kısıtlamalar oluşabilir. Örneğin, çoğu ücretsiz torrent hizmeti Amerika Birleşik Devletleri’nde engellenmiştir, ama örneğin Ukrayna veya Rusya IP’sinden Google’da arattığınızda bu hizmetlere erişebilirsiniz .

Sunucuların Ping Değerine Dikkat Edin – Ping değeri ne kadar yüksekse, proxy sunucunuza gelen ve giden istekler o kadar yavaş olur. Böylece web sayfalarının yüklenme hızı ve genel olarak ağ verimliliği etkilenecektir .

Sunucu çalışmayabilir. Bunu proxy sunucusunun durumunu denetlemenize yardımcı olan ücretsiz çevrimiçi hizmetlerle kontrol edebilirsiniz. Proxy’yi kullanılabilirlik, tür ve ülke bakımından analiz ederler. Bireysel IPv6 proxy’lerini test etmek mümkündür .

İnternet ortamında güvenliği sağlama yöntemleri

Yalnızca proxy sunucuları kullanmanın yanı sıra, çevrimiçi kimliğiniz için maksimum güvenlik sağlamak üzere başka pek çok veri koruma teknolojisi de bulunmaktadır. Bunlardan en popüleri, kısaca VPN olarak da bilinen Sanal Özel Ağ’dır. Veri şifreleme ve çeşitli diğer güvenlik önlemlerinin kullanılması sayesinde bir kullanıcı internette mutlak güvenlik içinde gezinebilir. Hem Proxy’ler hem de VPN’ler internet kullanıcılarını bazı internet servis sağlayıcılarında (İSS) bulunabilen casusluk yazılımları ve hackerlar gibi zararlı üçüncü şahıslardan korur. Her iki teknolojinin de güçlü ve zayıf yönleri vardır.

VPN ve Proxy sunucusu arasındaki fark nedir

Aralarındaki temel fark iki farklı teknoloji olmalarıdır. Her ikisi de güvenlik sorunlarını çözmeyi amaçlamaktadır, fakat VPN sanal bir ağdır ve proxy’ler bir uygulama protokolüdür, dolayısıyla çalışma prensibi de farklıdır. VPN ağ (kanalı) düzeyinde çalışır: bağlantı herhangi bir aracı olmadan yapılır. Herkese açık Wi-Fi ağına bağlandığımızda sanal bir ağ üzerinden çalışmak güvenli ve kullanışlı olur. Bir VPN’e bağlandığınızda verileriniz şifrelenir ve kişisel bilgilerinizin hiçbiri zararlı üçüncü tarafların eline geçmez. VPN sayesinde kullanıcılar sadece verilerini korumakla kalmaz, aynı zamanda cihazlarını herhangi bir zararlı virüs yazılımından da korurlar.

Proxy sunucusu ve VPN kullanmanın avantajları

Bu teknolojiler arasındaki başlıca fark, farklı koşullarda sağladıkları güvenlik derecesidir. Hem VPN hem de proxy’ler istemci IP adreslerini ve kişisel verileri gizleyebilir. Ama VPN’ler sayesinde kullanıcı, proxy sunucuları kullanırken mevcut olmayan çeşitli güvenlik önlemleri alabilir. Hangisini kullanmanın daha iyi olduğunu daha iyi anlamak için, her ikisinin de tüm artılarını ve eksilerini dikkate almak gerekir.

Çevrimiçi Gizlilik

VPN, iletilen tüm verileri şifreleyerek kişisel bilgileri (sitelerin ve cihazların şifreleri gibi) kötü amaçlı yazılımlardan ve hackerlardan korur. Proxy bu yüksek güvenlik seviyesini garanti edemez ve çevrimiçi hareketlerinizi ve şifrelerinizi her zaman gizleyemez. Bu nedenle, siber güvenlik söz konusu olduğunda VPN uzun vadede daha avantajlıdır.

Talepleri işleme hızı

VPN olarak da bilinen sanal özel ağlar, sitelerdeki indirme hızını arttırmaz. Kullanılan veri şifreleme türüne ve iletim protokolüne bağlı olarak, VPN internet bağlantınızı %30’a kadar yavaşlatabilir. Ama eğer istemci genel bir ağa bağlanıyorsa, VPN kişisel bilgileri korumak açısından en güvenilir araçtır. Aracı sunucu, şifreleme eksikliğinden dolayı bağlantının hızını etkilemeyebilir.

Ama isteklerin işlenme hızı, aynı anda sanal makineyi kullanan kullanıcı sayısından etkilenebilir.

İnternette Güvenlik

VPN 256 bit’e kadar veri şifreleme algoritmasına sahiptir. Bunun anlamı, anahtarın 256 ikili dosyadan oluştuğu ve 2 doğru kombinasyonu olduğudur. Böylece hackerların anahtarı kırması ve kullanıcının kişisel bilgilerine erişmesi son derece zor hale gelir. Proxy’ler de çevrimiçi ortamda bir tür güvenlik sağlayabilir, yine de bir VPN’in sunabileceği kadar iyi olamaz. Asıl önemli olan, ayarlarında istemci IP adresini web sitelerinden ve internet servis sağlayıcılarından gizlemek için bir seçenek bulunmasıdır. Bu seçenek mevcut değilse, güvenlik seviyesini arttırmak için tarayıcınıza ek olarak bir VPN bağlanması gerekir.

VPN mi yoksa Proxy mi Kullanmalısınız?

Ev bilgisayarınızdan web sitelerini ziyaret ettiğinizde, servis sağlayıcınız web kaynağına erişim hakkı için bir talepte bulunur. Aslında bazı web sayfalarına erişip erişemeyeceğiniz size bağlıdır. Daha basit bir ifadeyle proxy sunucusu, tarayıcıdaki kullanıcı etkinliğini değiştirerek gerçek konumu gizleyen bir sistemdir. Bir VPN bağlantısı ayrıca verileri şifrelenmiş biçimde ileterek bağlantı sırasında koruma sağlar.

Neden proxy sunucusu kullanabilirsiniz:

İstekleri filtreler: Proxy sunucusu engellenen web sitelerine erişmek için kullanılabilir ve ayrıca proxy sunucusu ağı içindeki diğer kullanıcılar için kısıtlamalar belirleyebilir .

Veri koruması: İnternette dolaşırken doğrudan orijinal IP adresinizi kullanırsanız, verilerinizi hackerlar için korumasız bırakmış olursunuz. Bilgisayarınızın veya başka herhangi bir cihazın güvenliği 3 – 4 kat azalır .

Ağ Anonimliği: Bir proxy sunucusu gerçek IP adresinizi gizleyebilir. Bu şekilde hedef web sitesini çalıştıran sanal makine fiziksel konumunuzu tespit edemez .

İsteklerin İşlenmesi: Proxy sunuculardaki önbellekleme sayesinde VPN hızlarıyla kıyasla daha yüksek tarama hızlarına erişebilirsiniz. Proxy sunucularının tümü, hedeflenen web hizmetinden gelen trafik miktarını azaltır .

VPN ayrıca bir proxy sunucusunun sunduğu her şeyi, verilerinizin trafiğinin şifrelenmesini ve giden verilerin iletimi için güvenli bir kanal sunar. Bir VPN’e bağlandığınızda gerçek konumunuzu gizler ve tüm verilerinizi zararlı üçüncü taraflardan korursunuz.

Proxy Sunucusu vs VPN: İnternet Gizliliğiniz ve Güvenliğiniz için Doğru Seçimi Yapmak

Çevrimiçi gizlilik ve güvenlik konusunda hem proxy sunucuları hem de Sanal Özel Ağlar (VPN’ler) önemli rol oynar, fakat aralarında belirgin farklar vardır. Bu farklılıkları anlamak, çevrimiçi hareketlerinizi korumak için doğru seçimi yapmak açısından çok önemlidir.

Proxy Sunucusu:

Proxy sunucusu, cihazınız ile internet arasında bir aracı görevi görür. Bir web sayfasına veya kaynağa istek gönderdiğinizde, IP adresinizi maskeleyerek isteği sizin adınıza iletir. Proxy sunucuları genellikle şunlar için kullanılır:

Anonimlik: IP adresinizi gizleyerek web sitelerinin çevrimiçi etkinliğinizi takip etmesini zorlaştırır . İçerik Erişimi: Proxy sunucuları, trafiğinizi istediğiniz konumdaki sunucular üzerinden yönlendirerek bölgesel olarak kısıtlanmış içeriğe erişmenize yardımcı olabilir . Hız: VPN gibi verileri şifrelemedikleri için daha yüksek hızlar sunabilirler, bu da bağlantıları yavaşlatabilir .

VPN (Sanal Özel Ağ):

VPN, cihazınız ile bir VPN sunucusu arasında güvenli ve şifreli bir tünel oluşturur. Bu şifreleme, internet trafiğinizin gizli ve güvenli kalmasını sağlar. VPN’ler şu özellikleriyle bilinir:

Gelişmiş Güvenlik: VPN’ler verilerinizi şifreleyerek hackerlar ve internet servis sağlayıcıları da dahil olmak üzere üçüncü tarafların çevrimiçi etkinliğinizi engellemesini ve izlemesini son derece zorlaştırır . Tam Anonimlik: Verilerinizi şifrelerken IP adresinizi de gizleyerek proxy’lere kıyasla daha yüksek bir gizlilik seviyesi sunarlar . Halka Açık Wi-Fi Ağında Koruma: VPN, halka açık Wi-Fi ağlarını kullanırken verilerinizi korumak ve olası siber saldırıları önlemek için çok önemlidir .

Proxy sunucusu ve VPN arasında seçim yapmak sizin özel ihtiyaçlarınıza bağlıdır. Eğer anonimlik ve içerik erişimine ihtiyacınız varsa, proxy sunucusu yeterli olabilir. Ama daha yüksek güvenlik, tam gizlilik ve koruma için VPN daha doğru bir seçimdir.