Bir Planet VPN aboneliği alırken ne elde edersiniz? PC desteği - Windows, Mac OS, OS X, Linux;

Android ve IOS cihazları için yerel uygulamalar;

Google Chrome ve Firefox için tarayıcı uzantıları;

özel OpenVPN yapılandırması ve yönlendirici desteği;

aynı anda 10 cihaza kadar destek. Aşağıdakileri içeren tam özellikli VPN hizmeti:

Hangi Kişisel Bilgiler Planet VPN Tasarruf Ediyor? Planet VPN, yalnızca bir e-posta adresi alırsanız doğrudan abonelik planınıza bağlı olduklarından, kullanıcı e-posta adreslerini kaydeder. Planet VPN tarafından başka hiçbir veri kaydedilmez ve saklanmaz.

Ödeme bilgilerimi saklıyor musunuz? Tüm ödemeler üçüncü taraflarca gerçekleştirilir, bu nedenle Planet VPN ödeme bilgilerinizi kaydetmez. Bu şekilde Planet VPN kişisel verilerinizin maksimum korunmasını garanti eder

Planet VPN Kullanıcı Aktivite Kayıtlarını Tutar mı? Planet VPN, kullanıcı sözleşmesine uygun olarak herhangi bir kullanıcı etkinliği günlüğü kaydetmez

Trafik veya erişim hızı sınırlarınız var mı? Trafik ve hız kısıtlaması yoktur, İnternet servis sağlayıcınızın koşullarına göre İnterneti kullanırsınız.