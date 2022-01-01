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Günlük olarak Planet VPN'i kullanan 300 000 kullanıcıya katılın!

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Abone olun ve şunları edinin:

  • 1260+ Güvenilir, Sınırsız ve Güvenli VPN sunucusu
  • 1 hesap üzerinden 10 ayrı cihaza kadar hizmet verilebilir
  • Tüm cihazlarınız ve platformlarınız için VPN uygulamaları
  • DNS ve IP sızıntısı önleme, kayıt tutmama politikası
Bu düğmeye basarak, Kullanıcı şartları ve Geri ödeme kuralları ile aynı fikirdesiniz.

Planet VPN'in Temel Faydaları

Herhangi bir cihazda güvenli bağlantılar
VPN uygulamamız cihaz ve işletim sistemiyle harika çalışıyor. Yüksek internet hızları garantili! Tüm gelen ve giden trafiğiniz 256 bit şifreleme algoritmalarıyla şifrelenir.
Tüm dünyadaki sunucular
Dünyanın her köşesinde sunucularımız var. Avrupa, ABD, Rusya, Çin, Avustralya, Kanada, İsrail, Japonya, Endonezya, Güney Afrika ve daha fazlası!
Destek
Planet VPN ile ilgili herhangi bir sorunuz olursa, müşteri destek ekibimizle temasa geçmekten çekinmeyin. Sorularınıza memnuniyetle cevap verecektir. Teknik destek ekibimiz 7 gün 24 saat çalışıyor!
Günlük yok
Planet VPN, Dominika Topluluğu yargı yetkisindeki kayıt nedeniyle herhangi bir kullanıcı etkinliği kaydı saklamamaktadır. Tüm kullanıcılarımız için toplam anonimlik ve özgürlük garantilidir

Hala sorularınız mı var?

VPN almaya hazır olup olmadığınızı tam olarak ne sormak istediğinizi biliyoruz. En sık sorulan sorulara cevaplar hazırladık

Bir Planet VPN aboneliği alırken ne elde edersiniz?
Aşağıdakileri içeren tam özellikli VPN hizmeti:
  • PC desteği - Windows, Mac OS, OS X, Linux;
  • Android ve IOS cihazları için yerel uygulamalar;
  • Google Chrome ve Firefox için tarayıcı uzantıları;
  • özel OpenVPN yapılandırması ve yönlendirici desteği;
  • aynı anda 10 cihaza kadar destek.
Hangi Kişisel Bilgiler Planet VPN Tasarruf Ediyor?
Planet VPN, yalnızca bir e-posta adresi alırsanız doğrudan abonelik planınıza bağlı olduklarından, kullanıcı e-posta adreslerini kaydeder. Planet VPN tarafından başka hiçbir veri kaydedilmez ve saklanmaz.
Ödeme bilgilerimi saklıyor musunuz?
Tüm ödemeler üçüncü taraflarca gerçekleştirilir, bu nedenle Planet VPN ödeme bilgilerinizi kaydetmez. Bu şekilde Planet VPN kişisel verilerinizin maksimum korunmasını garanti eder
Planet VPN Kullanıcı Aktivite Kayıtlarını Tutar mı?
Planet VPN, kullanıcı sözleşmesine uygun olarak herhangi bir kullanıcı etkinliği günlüğü kaydetmez
Trafik veya erişim hızı sınırlarınız var mı?
Trafik ve hız kısıtlaması yoktur, İnternet servis sağlayıcınızın koşullarına göre İnterneti kullanırsınız.
Aboneliğimi Ne Zaman İptal Edebilirim?
Herhangi bir zamanda hizmetlerimizdeki aboneliğinizi iptal etmek isterseniz, istediğiniz zaman yalnızca birkaç tıklamayla yapabilirsiniz. Planet VPN ayrıca ücretsiz deneme süresi sunar, böylece herhangi bir ödeme yapmadan önce hizmetimizi değerlendirebilirsiniz
Aboneliğim İçin Para İadesi Alabilir miyim?
Herhangi bir nedenle aboneliğinizi iptal etmeye karar verirseniz, satın alımınızı ilk 30 gün içinde yapabilirsiniz. Tutarın tamamı size geri ödenecektir
Torrentleri Planet VPN Üzerinden Kullanabilir miyim?
Torrentleri Planet VPN üzerinden izlemenin tadını kesinlikle çıkarabilirsiniz
İnternet Servis Sağlayıcım Planet VPN Kullanırsam Trafiğimi İzleyebilir mi?
Planet VPN kullanırken tüm gelen ve giden trafiğiniz şifrelenir
Halka Açık Wifi Bağlantı Noktalarına Planet VPN ile Güvenle Bağlanabilir miyim?
Planet VPN ile tereddüt etmeden herhangi bir genel Wifi Noktasına bağlanabilirsiniz. Planet VPN ile şifreli gelen ve giden trafiğin keyfini çıkarın
Planet VPN Kullanırken Sınırlamalar Nedir?
Hizmetimizi kullanırken ortaya çıkan ana kısıtlamalar, bulunduğunuz ülkenin yasalarını ihlal eden hiçbir şey yapmamak ve Planet VPN kullanırken yasadışı herhangi bir eylemde bulunmamaktır.
Daha Uzun Abonelikler İçin Ödeme Yaparken İndirimli Fiyatlar Var mı?

Uzun vadeli bir abonelik planı satın alan her kullanıcı kasada oldukça iyi bir indirim elde eder

Uzun süreli fiyatlara abone olmak şu fiyatlarla olabilir:

3 yıllık abonelik alırken % 70 tasarruf

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