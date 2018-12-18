WebRTC sızıntılarını kontrol etme ilkeleri
İnternet'teki birincil kullanıcı kimliği IP adresidir. Bu, yerel ve halka açık olabilir. Bir virüs taraması sırasında, sistem her iki adresi de verir.
Genel IP'ler söz konusu olduğunda, benzersizdir ve İnternet'teki her kullanıcıyı tanımlamak için bir araç olarak kullanılırlar. VPN'yi etkinleştirdiğinizde, gerçek adresiniz gizlenir ve diğerleri, bağlantı sunucusundaki bağlantı sunucusuyla eşleşen sanal özel ağa yönlendirileceğinden gerçek IP adresinize ulaşamaz. Bu yüzden ağ üzerinde tam bilgi koruma ve gizlilik oldukça önemli kriterlerdir.
VPN'yi kullandığınızda gerçek IP WebRTC üzerinden algılanacaksa, yetkisiz bir kişi onu görebilir ve kullanıcı kimliği için bunu kullanabilir. Tek yapmanız gereken adresinizin algılanıp algılanmadığını görmek için WebRTC Sızıntı testini yapmaktır - eğer tahmin ettiğimiz sonuç çıkarsa, gizliliğiniz tehlikeye girmiş ya da en yakın zamanda girecektir!
Yerel IP, benzersiz değildir, çünkü yönlendirici tarafından atanır ve gezegenin farklı konumlarındaki diğer yönlendiriciler tarafından yeniden kullanılabilir. Üçüncü bir taraf yerel IP’yi tanımlarsa, kullanıcı verilerine yönelik bir tehdit yoktur. Bir WebRTC Sızıntı Testi çalıştırıyorsanız ve bu adres görüntülenirse, gizliliğiniz korunduğundan her şey güvenli ve doğrudur.
Planet VPN'den WebRTC sızıntı kontrolü
Bir VPN kullanmazsanız, siber güvenlik riskleri önemli ölçüde artar ve verileriniz artık tam olarak korunmaz; bu nedenle, bilgisayar korsanları ve saldırganlar tarafından çalınabilir. Online site kontrolü size yardımcı olabilir. Bunu yapmak için birkaç prosedür gerçekleştirmelisiniz:
- Sanal özel ağı devre dışı bırakın ve bu sayfayı tarayıcınızdaki yeni bir sekmede açın;
- Bir belgeye veya not defterine görünür IP'lerin bir listesini yazın;
- Bu sekmeyi kapatın ve VPN'yi etkinleştirin;
- Sayfayı yeni bir sekmede yeniden açın ve kaydedilen adreslerden birinin yayınlanıp yayınlanmadığını kontrol edin - evet ise, bir sızıntı olduğu anlamına gelir;
- Testten sonra sonuçlar herhangi bir sızıntı göstermezse (daha önce kaydettiğiniz adresleri göremezseniz), tamamen güvenli olduğunuz anlamına gelir.
WebRTC üzerinden IP sızıntıları istenmeyen düzeydedir ve güvenlik önlemleri zamanında alınmazsa yıkıcı sonuçlara yol açabilir.
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WebRTC sızıntısı nedir
Web Gerçek Zamanlı İletişim teknolojisi, tarayıcıların ara sunucu kullanmadan birbirleriyle iletişim kurmasını sağlar. Bu şekilde, ağda gezinirken yüksek hız ve tepki süreleri korunur. Çoğu zaman, Ping’in varlığının önemli bir rol oynadığı Twitch ve benzeri hizmetleri kullanarak canlı yayınlar için son derece önemlidir. Diğer bir deyişle, WebRTC, arama motorlarının gerçek zamanlı olarak birbirleriyle etkileşime girmesinin bir yoludur. Tarayıcıların ara sunucular olmadan birbirleriyle iletişim kurmasını sağlayan ortak standartlara sahip özel bir teknoloji görevi görür. Bu yöntem, uygulama, video sohbeti ve yayın sürecinde maksimum bağlantı hızı ve minimum gecikme sağlar.
Cihazlar IP adresi üzerinden aranır ve birbirine bağlanır. Yetkisiz bir kişi adresi ele geçirir ve kullanıcıyı tanımlamak için kullanırsa, bir sızıntı meydana gelir. Bu olay, kullanıcının gizliliğini tehdit eder ve bu nedenle artık güvenli modda İnternet'te gezinebilirsiniz. WebRTC sızıntıları boşuna da olsa göz ardı edilir veya ciddi bir tehdit olarak algılanmaz.
Planet VPN ile herhangi bir siber tehlike hızlı ve niteliksel olarak önlenir ve gizliliğinizi ve kişisel verilerinizi izinsiz girişlerden koruyabilirsiniz.
WebRTC - veri sızıntısı ve gizlilik ilişkisi
WebRTC ile ilgili sorun IP adreslerini tanımlamak için "standart" IP adresi algılama yöntemlerinden daha gelişmiş yöntemler kullanmasıdır.
WebRTC IP adreslerimi nasıl belirler
Adresler, algılama için STUN / TURN sunucularını etkinleştiren ICE protokolü kullanılarak algılanır. Bu yüzden tarayıcıya "Genel IP adresim nedir?" yazmanız yeterli olacaktır. Ancak, cihazlar çok uzak olsa bile iletişim süreci basitleştirilmiştir. IP sunucular üzerinden bu hesaplanıyor ve çok hızlı ve kolay bir şekilde sonuçları size sunuyor.
STUN / TURN sunucuları
ICE protokolü, genel bir IP işlevi gören ve tüm kullanıcıların kişisel dosyalarına erişime izin veren adresi algılar. Kötü amaçlı kaynak, potansiyel bir ana bilgisayarı aramak için STUN / TURN sunucularını kullanır, böylece tarayıcıyı aldatır ve gerçek IP'yi göstermeye teşvik eder. Bunu yetkisiz tanımlama ve dosyaları çalma riski izler.
Ana Bilgisayar Algılama
IP'yi sitelerden ve STUN / TURN sunucularından gizleyen güvenlik duvarları sayesinde özel bir koruma sağlanır. Ancak, ICE protokolü hala tüm adresleri toplar ve bunları kullanıcının cihazından kolayca okur.
Birçok cihaz, kullanılan ekipman nedeniyle birbirine bağlı birden fazla IP'ye sahiptir.
Çoğu zaman, bilgisayarlara yerel IPv4 adresleri atanır ve algılandıklarında gizlilik tehdidi yoktur. Diğer bir husus ise, kullanıcının güvenliği ve gizliliği ile doğrudan bağlantılı olan IPv6 adresi ifşa edilecektir.
İkincisi genel bir IP görevi görür, bu nedenle benzersizdir. ICE protokolü bunu algılar ve tüm kişisel kullanıcı dosyalarına erişim sağlar.
Planet VPN üzerinden WebRTC sızıntılarına karşı koruma
Planet VPN teknolojileri, değişen pazarı ve İnternet üzerindeki artan tehditleri takip ederek sürekli gelişmektedir. Yeni çözümler sayesinde kullanıcı gizliliğini yüksek seviyede tutmak mümkündür. Yalnızca güvenilir bir VPN ile sızıntılara karşı garantili koruma elde edebilirsiniz, çünkü VPN altındaki siteleri ziyaret ettiğinizde, tüm gerçek IP'leriniz bağlantı sunucusunun adresi olarak gizlenir ve maskelenir, böylece saldırganlar sizi İnternet'te izleyemez.
Bununla birlikte, bazı tarayıcılar özellikle önceki sekmelerden veri kaydetme komutları sırasında atipik saldırganlık gösterir. Örneğin, boş bir sekme açıp VPN'yi etkinleştirmeniz, gerçek IP'nin bellekte önbelleğe alınması anlamına gelir. Sayfa yenilendikten sonra bile verilerin kaydedilme olasılığı yüksektir, bu nedenle kullanıcı gizliliği zaten ihlal edilmiştir.
Chrome, Firefox ve Android ve iOS mobil cihazlar için Planet VPN uzantısını kullanarak, tüm güvenlik açığı sorunlarını hızlı ve verimli bir şekilde çözebilirsiniz. Ayarlar menüsünde WebRTC'yi devre dışı bırakabilir ve kendinize güvenli bir çevrimiçi sörf modu garanti edebilirsiniz.
WebRTC'nin yeni bir teknoloji olduğunu ve risklerin ve zaman içinde bilgi sızıntısının önlenmesi için sürekli izlenmesi gerektiğini unutmayın.