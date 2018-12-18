İnternet'teki birincil kullanıcı kimliği IP adresidir. Bu, yerel ve halka açık olabilir. Bir virüs taraması sırasında, sistem her iki adresi de verir.

Genel IP'ler söz konusu olduğunda, benzersizdir ve İnternet'teki her kullanıcıyı tanımlamak için bir araç olarak kullanılırlar. VPN'yi etkinleştirdiğinizde, gerçek adresiniz gizlenir ve diğerleri, bağlantı sunucusundaki bağlantı sunucusuyla eşleşen sanal özel ağa yönlendirileceğinden gerçek IP adresinize ulaşamaz. Bu yüzden ağ üzerinde tam bilgi koruma ve gizlilik oldukça önemli kriterlerdir.

VPN'yi kullandığınızda gerçek IP WebRTC üzerinden algılanacaksa, yetkisiz bir kişi onu görebilir ve kullanıcı kimliği için bunu kullanabilir. Tek yapmanız gereken adresinizin algılanıp algılanmadığını görmek için WebRTC Sızıntı testini yapmaktır - eğer tahmin ettiğimiz sonuç çıkarsa, gizliliğiniz tehlikeye girmiş ya da en yakın zamanda girecektir!

Yerel IP, benzersiz değildir, çünkü yönlendirici tarafından atanır ve gezegenin farklı konumlarındaki diğer yönlendiriciler tarafından yeniden kullanılabilir. Üçüncü bir taraf yerel IP’yi tanımlarsa, kullanıcı verilerine yönelik bir tehdit yoktur. Bir WebRTC Sızıntı Testi çalıştırıyorsanız ve bu adres görüntülenirse, gizliliğiniz korunduğundan her şey güvenli ve doğrudur.