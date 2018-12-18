Planet VPN ile çevrimiçi araç kiralarken paradan tasarruf edin

Seyahat ederken Araba Kiralamada Tasarruf Etme Yolları

Gerçek olamayacak kadar iyi gelebilir, ancak bu tatil sezonunda seyahat etmek için en iyi hacklerden biri!

Seyahat ederken araba kiralamak için VPN kullanmak bir tane değil, yüzlerce doları koruyabilir! Bu, acentelerin seyahat ederken araba kiralamak için kullandıkları IP adresine bağlı olarak müşterilere farklı fiyatlar talep ettikleri dikkatlice korunan bir sırdır. Planet VPN'i kullanarak farklı ülkelerdeki fiyatları kontrol etmek için IP adresinizi değiştirebilirsiniz.

Ülkeler arasındaki fiyatlarda hızla sayısız tutarsızlık bulacaksınız ve araç kiralamadaki tasarruf oldukça etkileyici olabilir!