iOS cihazlarınız için Planet VPN'i indirin

iOS için VPN'i indirin - tüm iPhone/iPad için
1. İndir
Planet VPN uygulamasını App Store'dan indirin
2. Başlat
Başvurunuzu başlatın
3. Bağlanıyor
Bir sunucu seçin ve VPN'e bağlanın
Apple cihazlarınız için Planet VPN'i indirin
Planet VPN şunlarla uyumludur:
- iPad, iPad Pro
- iPad Air, iPad Air 2
- iPad Mini, iPad Mini 2
- iPad Mini 3, iPad Mini 4
- iPhone 5s
- iphone 6, iPhone 6s
- iPhone SE
- iPhone 7
- iPhone 8
- iPhone X
- iPhone Xs
- iPhone Xs Max
iOS için Planet VPN Uygulamasını App Store'dan ücretsiz indirin!
Dünyadaki birçok VPN sunucusundan birini seçinÜcretsiz İndir
Android için Planet VPN'in Temel Özellikleri
En hızlı
Planet VPN piyasadaki en iyi bağlantı hızlarını sağlar
Kolay
Düzgün ve sezgisel bir arayüz, hemen kullanmaya başlayın - herhangi bir kılavuz veya yardım gerektirmez
Öldürme Anahtarı işlevi
VPN bağlantınız kesilirse, Windows PC veya diz üstü bilgisayarınızdan şifrelenmemiş trafiği önlemek için uygulamamız tüm trafiğinizi engeller.
Gizliliğinizi korur
Planet VPN uygulaması sizi izlemiyor veya kişisel verilerinizi toplamıyor, emin olmak için konfigürasyon dosyalarımızla Ücretsiz OpenVPN uygulamasını kullanabilirsiniz.
Kimlik gerektirmez
Sağlam bir anonimlik sağlar ve internet bağlantınızı korur
Katı Şifreleme
OpenVPN protokolü, bilgisayarınız için en iyi şifrelemeyi sağlar
Geniş ağ
Aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda VPN yeri var, 60'den fazla ülkemiz var
Destek
Karmaşık sorular için web sitesinde canlı sohbet desteği veya e-posta bilet sistemi
Müşterilerin neden iOS için en iyi Planet VPN'i sevdiğini öğrenin
Bu gerçekten harika bir uygulama! Planet VPN'in yardımı ile internete tamamen isimsiz bir şekilde erişebiliyorum, IP adresim güvenli bir şekilde gizlenmekte ve herhangi bir kısıtlama olmadan çevrimiçi olarak tam bir özgürlük sağlamaktadır.
Planet VPN, Internet'teki tüm eylemlerimi koruduğu için çevrimiçi alışveriş yapmaktan, şifrelerimi kullanmaktan ve banka kartı bilgilerimi belirtmekten korkmuyorum. Kişisel verilerim korunuyor!
Sık sık yurtdışına seyahat ediyorum ve ortaklarla mesajlar yoluyla bazı gizli konuşmalar yapıyorum. Planet VPN sayesinde, dünyanın neresinde olsam, ilettiğim tüm bilgilerin korunduğundan % 100 emin olabilirim.