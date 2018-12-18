Скачать VPN для iOS - на все iPhone/iPad

3 простых шага для установки Planet VPN
1. Скачать
Скачайте приложение Planet VPN из App Store
2. Запустить
Запустите приложение
3. Подключиться
Выберите сервер и подключитесь к VPN
Загрузите Planet VPN для своих устройств Apple
Planet VPN совместим с:
- iPad, iPad Pro
- iPad Air, iPad Air 2
- iPad Mini, iPad Mini 2
- iPad Mini 3, iPad Mini 4
- iPhone 5s
- iPhone 6, iPhone 6s
- iPhone SE
- iPhone 7
- iPhone 8
- iPhone X
- iPhone Xs
- iPhone Xs Max
Скачайте приложение Planet VPN для iOS в App Store бесплатно!
К вашим услугам множество локаций VPN-серверов по всему мируСкачать бесплатно
Ключевые преимущества Planet VPN для iOS:
Самый быстрый
Planet VPN обеспечивает лучшую скорость соединения на рынке
Простой
Упорядоченный и интуитивный интерфейс, начните использовать прямо сейчас - не требует каких-либо руководств или помощи
Функция Kill Switch.
Если ваше VPN-соединение потеряно, наше приложение блокирует весь ваш трафик, чтобы предотвратить незашифрованный трафик с вашего ПК с Windows или ноутбука
Защита ваших данных
Planet VPN не отслеживает ваши личные данные, вы можете использовать приложение Free OpenVPN с нашими настройками, чтобы в этом убедиться.
Анонимный
Обеспечивает полную анонимность и защищает ваше интернет-соединение
Надежное шифрование
Протокол OpenVPN обеспечивает лучшее шифрование для вашего компьютера
Широкая сеть
Множество VPN-локаций для выбора, у нас есть более 60 стран
Техническая поддержка
Онлайн чат на сайте или письмо на электронную почту по всем интересующим вопросам
Узнайте, почему бесплатный Planet VPN для iOS так популярен среди клиентов
Моя работа тесно связана с социальной сетью, которая в моем регионе недоступна. Planet VPN помог мне обойти запреты и стал моим надежным помощником в дальнейшей работе.
Очень люблю смотреть сериалы в хорошем качестве. Благодаря Planet VPN я продолжаю наслаждаться просмотром даже на тех ресурсах, которые в моей стране недоступны.
Planet VPN – действительно надежный сервис. Эта программа шифрует мои данные и сообщения, я могу спокойно делать покупки онлайн и не переживать за сохранность денег на банковских картах.