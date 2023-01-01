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 PLANET VPN
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Безопасные VPN сервера по всему миру

1260+ серверов · более 60 стран · 5 континентов

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Ключевые преимущества Planet VPN

Большая сеть серверов

Planet VPN предлагает множество VPN-локаций для выбора. Мы уже обеспечиваем подключение к серверам, в более чем в 60 странах, на 5 континентах. И мы не останавливаемся на достигнутом.

Полная анонимность

Все пользовательские данные защищены надежными протоколами шифрования и самими функциями виртуальной сети. Кроме того, сервис Planet VPN не отслеживает ваши личные данные, логи подключений - не ведутся

Неограниченная пропускная способность

Благодаря Planet VPN plugin вам открыт доступ ко всем сайтам, в том числе тем, которые заблокированы или недоступны в вашем регионе, к ресурсам со взрослым контентом

Работает на всех платформах

Насладитесь всеми возможностями нашей глобальной сети VPN серверов, будь то Windows, Mac, iOS, Android, Smart TV, Linux или даже роутер! А поскольку мы предоставляем вам неограниченное переключение между серверами, вы всегда можете скрыть свой IP-адрес и защитить свою цифровую конфиденциальность!

Защита от DNS- и IP-утечек

Все наши DNS сервера работают на высокой скорости, а Ваш DNS - трафик будет защищен сквозным шифрованием.

Поддержка 24/7

Онлайн чат на сайте или письмо на электронную почту по всем интересующим вопросам

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Узнайте, почему пользователи предпочитают Planet VPN

О наших серверах

Надежные и безопасные сервера, без ограничений трафика

Наши защищенные сервера обеспечивают надежный уровень защиты, без ограничений по трафику

Быстрые сервера

Современное оборудование позволяет серверам демонстрировать оптимальное сочетание производительности и скорости

Маскирующие сервера

Если ваше текущее местоположение не позволяет получать полноценный доступ к сети интернет, то наш сервис - для Вас! Используйте IP адреса наших серверов, расположенных по всему миру

Поддерживаем все основные протоколы VPN

На наших серверах поддерживаются все протоколы безопасности (PPTP, L2TP/IPSec, OpenVPN, IKEv2)

Серверы для выделенных IP

Закажите выделенный IP адрес на сервере, подобранном исключительно для Ваших потребностей. Он будет использоваться только Вами, и IP не будет доступен в списке другим пользователям Planet VPN

Высокоскоростные сервера для сервисов потокового вещания

Просмотр медиа-контента онлайн, без буферизации - это уже реальность. Наши сервера предлалают высокую потоковую скорость передачи

VPN - приложения для всех устройств

Planet VPN предлагает интуитивно понятные VPN-приложения, чтобы обеспечить онлайн-безопасность каждому пользователю

Planet VPN работает на всех устройствах

Windows macOS / OS X Linux Android iOS OpenVPN Router

Бесплатные VPN-расширения для всех Ваших любимых браузеров

Chrome Firefox Edge Opera Yandex
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