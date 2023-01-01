Большая сеть серверов
Planet VPN предлагает множество VPN-локаций для выбора. Мы уже обеспечиваем подключение к серверам, в более чем в 60 странах, на 5 континентах. И мы не останавливаемся на достигнутом.
Большая сеть серверов
Planet VPN предлагает множество VPN-локаций для выбора. Мы уже обеспечиваем подключение к серверам, в более чем в 60 странах, на 5 континентах. И мы не останавливаемся на достигнутом.
Полная анонимность
Все пользовательские данные защищены надежными протоколами шифрования и самими функциями виртуальной сети. Кроме того, сервис Planet VPN не отслеживает ваши личные данные, логи подключений - не ведутся
Неограниченная пропускная способность
Благодаря Planet VPN plugin вам открыт доступ ко всем сайтам, в том числе тем, которые заблокированы или недоступны в вашем регионе, к ресурсам со взрослым контентом
Работает на всех платформах
Насладитесь всеми возможностями нашей глобальной сети VPN серверов, будь то Windows, Mac, iOS, Android, Smart TV, Linux или даже роутер! А поскольку мы предоставляем вам неограниченное переключение между серверами, вы всегда можете скрыть свой IP-адрес и защитить свою цифровую конфиденциальность!
Защита от DNS- и IP-утечек
Все наши DNS сервера работают на высокой скорости, а Ваш DNS - трафик будет защищен сквозным шифрованием.
Поддержка 24/7
Онлайн чат на сайте или письмо на электронную почту по всем интересующим вопросам
Надежные и безопасные сервера, без ограничений трафика
Наши защищенные сервера обеспечивают надежный уровень защиты, без ограничений по трафику
Быстрые сервера
Современное оборудование позволяет серверам демонстрировать оптимальное сочетание производительности и скорости
Маскирующие сервера
Если ваше текущее местоположение не позволяет получать полноценный доступ к сети интернет, то наш сервис - для Вас! Используйте IP адреса наших серверов, расположенных по всему миру
Поддерживаем все основные протоколы VPN
На наших серверах поддерживаются все протоколы безопасности (PPTP, L2TP/IPSec, OpenVPN, IKEv2)
Серверы для выделенных IP
Закажите выделенный IP адрес на сервере, подобранном исключительно для Ваших потребностей. Он будет использоваться только Вами, и IP не будет доступен в списке другим пользователям Planet VPN
Высокоскоростные сервера для сервисов потокового вещания
Просмотр медиа-контента онлайн, без буферизации - это уже реальность. Наши сервера предлалают высокую потоковую скорость передачи
Planet VPN предлагает интуитивно понятные VPN-приложения, чтобы обеспечить онлайн-безопасность каждому пользователю