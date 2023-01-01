Станьте гражданином мира - подключитесь к VPN серверу Эстонии через Planet VPN и получите доступ ко всем интернет ресурсам, в том числе заблокированным в вашей стране, так как в Эстонии блокировка сайта - очень редкое явление. Благодаря надежному шифрованию интернет соединения - ваши личные данные будут в безопасности, а реальный IP-адрес скрыт. Кроме того, вы получите безопасный доступ к местным интернет ресурсам.

Если вы подключаетесь к VPN серверу Эстонии находясь в Эстонии, то вы можете с уверенностью использовать общественные точки доступа Wi-Fi в кафе, автозаправочных станциях, аэропортах и других местах. С включенным ВПН такие бесплатные сети, в отличии от прямого подключения к ним, больше не грозят кражей личных данных, банковских данных, паролей или любой другой конфиденциальной информации, передаваемой вашим устройством через них. Ваш трафик полностью шифруется, личные данные, пароли и другая конфиденциальная информация будут защищены, а реальный IP-адрес скрыт.