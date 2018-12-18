Бесплатный VPN для Windows - скачать для вашего ПК

3 простых шага для установки Planet VPN
1. Скачать
Скачайте приложение VPN для Windows
2. Авторизоваться
Войдите в приложение с учетными данными, отправленными на вашу электронную почту
3. Подключиться
Выберите сервер и подключитесь к VPN
Скачайте Planet VPN для всех Windows устройств
Planet VPN будет работать с любым ПК или ноутбуком Windows, включая:
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Windows 10, Windows 7, Windows x64
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Huawei MateBook X Pro
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Dell XPS, Dell Inspiron
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ASUS ZenBook Flip S, ASUS Chromebook Flip, Asus ROG, ASUS Transformer Mini, ASUS VivoBook
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MSI GS65 Stealth, MSI Stealth Thin
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Microsoft Surface Laptop, Microsoft Surface Book
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Acer Predator Helios, Acer Swift, Acer Switch, Acer Extensa, Acer TravelMate, Acer Aspire
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Lenovo Ideapad, Lenovo Legion, Lenovo ThinkPad
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Xiaomi Mi Notebook Air
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HP Spectre
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Samsung Notebook
Planet VPN поддерживается любым клиентом OpenVPN. Приобретайте Premium, чтобы загрузить и использовать файлы конфигурации OpenVPN.
Узнайте, почему бесплатный Planet VPN для Windows так популярен среди клиентов
Моя работа тесно связана с социальной сетью, которая в моем регионе недоступна. Planet VPN помог мне обойти запреты и стал моим надежным помощником в дальнейшей работе.
Очень люблю смотреть сериалы в хорошем качестве. Благодаря Planet VPN я продолжаю наслаждаться просмотром даже на тех ресурсах, которые в моей стране недоступны.
Planet VPN – действительно надежный сервис. Эта программа шифрует мои данные и сообщения, я могу спокойно делать покупки онлайн и не переживать за сохранность денег на банковских картах.
Ключевые преимущества Planet VPN для Windows
Самый быстрый
Planet VPN обеспечивает лучшую скорость соединения на рынке
Торренты
Наслаждайся анонимным пользованием торрентов с помощью Planet VPN
Функция Kill Switch.
Если ваше VPN-соединение потеряно, наше приложение блокирует весь ваш трафик, чтобы предотвратить незашифрованный трафик с вашего ПК с Windows или ноутбука
Защита ваших данных
Planet VPN не отслеживает ваши личные данные, вы можете использовать приложение Free OpenVPN с нашими настройками, чтобы в этом убедиться.
Анонимный
Обеспечивает полную анонимность и защищает ваше интернет-соединение
Широкая сеть
Множество VPN-локаций для выбора, у нас есть более 60 стран
Надежное шифрование
Протокол OpenVPN обеспечивает лучшее шифрование для вашего компьютера
Техническая поддержка
Онлайн чат на сайте или письмо на электронную почту по всем интересующим вопросам