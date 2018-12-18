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PLANET VPN

Бесплатный VPN для андроид

Самое надёжное и безопасное VPN-решение для Android смартфона или планшета

  • Упорядоченный и дружелюбный интерфейс
  • Неограниченный доступ к любому сайту
  • Ваше устройство полностью защищено
  • Весь ваш трафик на 100% зашифрован
  • Бесплатное, неограниченное VPN приложение на каждый день
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3 простых шага для установки Planet VPN

1. Скачать
Скачайте приложение Planet VPN из Play Market
    2. Запустить
    Запустите приложение
      3. Подключиться
      Выберите сервер и подключитесь к VPN
        Скачать бесплатно

        Скачайте Planet VPN для всех Android устройств

        Planet VPN совместим с:

        • Samsung Galaxy S9, S8, Note8, Note5, J7, J7 Prime
        • Huawei P20, P20 Plus, P10, Mate 10, Mate 10 Pro
        • HTC U11, U Ultra, Bolt
        • Sony Xperia XZ2, XZ1, XZ Premium, XA1 Plus
        • LG V30+, G6, X Venture
        • Android One Moto X4
        • Google Pixel 2, Pixel
        • Samsung Galaxy S10e, S10, S10+
        • Huawei P30, P30 Pro
        • Google Pixel 3, Pixel 3XL

        …или с любым другим телефоном Android

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        Ключевые преимущества Planet VPN для Android

        Самый быстрый
        Самый быстрый
        Planet VPN обеспечивает лучшую скорость соединения на рынке
        Простой
        Простой
        Упорядоченный и интуитивный интерфейс, начните использовать прямо сейчас - не требует каких-либо руководств или помощи
        Функция Kill Switch.
        Функция Kill Switch.
        Если ваше VPN-соединение потеряно, наше приложение блокирует весь ваш трафик, чтобы предотвратить незашифрованный трафик с вашего ПК с Windows или ноутбука
        Защита ваших данных
        Защита ваших данных
        Planet VPN не отслеживает ваши личные данные, вы можете использовать приложение Free OpenVPN с нашими настройками, чтобы в этом убедиться.
        Анонимный
        Анонимный
        Обеспечивает полную анонимность и защищает ваше интернет-соединение
        Надежное шифрование
        Надежное шифрование
        Протокол OpenVPN обеспечивает лучшее шифрование для вашего компьютера
        Широкая сеть
        Широкая сеть
        Множество VPN-локаций для выбора, у нас есть более 60 стран
        Техническая поддержка
        Техническая поддержка
        Онлайн чат на сайте или письмо на электронную почту по всем интересующим вопросам
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        Узнайте, почему бесплатный Planet VPN для Android так популярен среди клиентов

        Вячеслав Воронов
        Моя работа тесно связана с социальной сетью, которая в моем регионе недоступна. Planet VPN помог мне обойти запреты и стал моим надежным помощником в дальнейшей работе.
        Юлия Лоза
        Очень люблю смотреть сериалы в хорошем качестве. Благодаря Planet VPN я продолжаю наслаждаться просмотром даже на тех ресурсах, которые в моей стране недоступны.
        Регина Суворова
        Planet VPN – действительно надежный сервис. Эта программа шифрует мои данные и сообщения, я могу спокойно делать покупки онлайн и не переживать за сохранность денег на банковских картах.
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