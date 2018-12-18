Бесплатный VPN для андроид
Самое надёжное и безопасное VPN-решение для Android смартфона или планшета
- Упорядоченный и дружелюбный интерфейс
- Неограниченный доступ к любому сайту
- Ваше устройство полностью защищено
- Весь ваш трафик на 100% зашифрован
- Бесплатное, неограниченное VPN приложение на каждый день
Скачайте Planet VPN для всех Android устройств
Planet VPN совместим с:
- Samsung Galaxy S9, S8, Note8, Note5, J7, J7 Prime
- Huawei P20, P20 Plus, P10, Mate 10, Mate 10 Pro
- HTC U11, U Ultra, Bolt
- Sony Xperia XZ2, XZ1, XZ Premium, XA1 Plus
- LG V30+, G6, X Venture
- Android One Moto X4
- Google Pixel 2, Pixel
- Samsung Galaxy S10e, S10, S10+
- Huawei P30, P30 Pro
- Google Pixel 3, Pixel 3XL
…или с любым другим телефоном Android
Ключевые преимущества Planet VPN для Android
Самый быстрый
Planet VPN обеспечивает лучшую скорость соединения на рынке
Простой
Упорядоченный и интуитивный интерфейс, начните использовать прямо сейчас - не требует каких-либо руководств или помощи
Функция Kill Switch.
Если ваше VPN-соединение потеряно, наше приложение блокирует весь ваш трафик, чтобы предотвратить незашифрованный трафик с вашего ПК с Windows или ноутбука
Защита ваших данных
Planet VPN не отслеживает ваши личные данные, вы можете использовать приложение Free OpenVPN с нашими настройками, чтобы в этом убедиться.
Анонимный
Обеспечивает полную анонимность и защищает ваше интернет-соединение
Надежное шифрование
Протокол OpenVPN обеспечивает лучшее шифрование для вашего компьютера
Широкая сеть
Множество VPN-локаций для выбора, у нас есть более 60 стран
Техническая поддержка
Онлайн чат на сайте или письмо на электронную почту по всем интересующим вопросам
Узнайте, почему бесплатный Planet VPN для Android так популярен среди клиентов
Моя работа тесно связана с социальной сетью, которая в моем регионе недоступна. Planet VPN помог мне обойти запреты и стал моим надежным помощником в дальнейшей работе.
Очень люблю смотреть сериалы в хорошем качестве. Благодаря Planet VPN я продолжаю наслаждаться просмотром даже на тех ресурсах, которые в моей стране недоступны.
Planet VPN – действительно надежный сервис. Эта программа шифрует мои данные и сообщения, я могу спокойно делать покупки онлайн и не переживать за сохранность денег на банковских картах.