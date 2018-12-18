Безкоштовний VPN для андроїд
Саме надійне і безпечне VPN-рішення для Android смартфона або планшета
- Упорядкований і доброзичливий інтерфейс
- Необмежений доступ до будь-якого сайту
- Ваш пристрій повністю захищено
- Весь ваш трафік на 100% зашифрований
- Безкоштовний, необмежений VPN додаток на кожен день
Завантажте Planet VPN для всіх Android пристроїв
Planet VPN сумісний з:
- Samsung Galaxy S9, S8, Note8, Note5, J7, J7 Prime
- Huawei P20, P20 Plus, P10, Mate 10, Mate 10 Pro
- HTC U11, U Ultra, Bolt
- Sony Xperia XZ2, XZ1, XZ Premium, XA1 Plus
- LG V30+, G6, X Venture
- Android One Moto X4
- Google Pixel 2, Pixel
- Samsung Galaxy S10e, S10, S10+
- Huawei P30, P30 Pro
- Google Pixel 3, Pixel 3XL
... або з будь-яким іншим телефоном Android
Ключові переваги Planet VPN для Android
Найшвидший
Planet VPN забезпечує кращу швидкість з'єднання на ринку
Простий
Упорядкований і інтуїтивний інтерфейс, почніть використовувати прямо зараз - не вимагає будь-яких інструкцій та допомоги
Функція Kill Switch.
Якщо ваше VPN-з'єднання втрачено, наше додаток блокує весь ваш трафік, щоб запобігти незашифрований трафік з вашого ПК з Windows або ноутбука
Захист ваших даних
Planet VPN не відслідковує ваші особисті дані, ви можете використовувати додаток Free OpenVPN з нашими налаштуваннями, щоб в цьому переконатися.
Анонімний
Забезпечує повну анонімність і захищає ваше інтернет-з'єднання
Надійне шифрування
Протокол OpenVPN забезпечує краще шифрування для вашого комп'ютера
Широка мережа
Безліч VPN-локацій для вибору, у нас є більше 60 країн
Технічна підтримка
Онлайн чат на сайті або лист на електронну пошту з усіх питань
Дізнайтеся, чому Planet VPN для Android такий популярний серед клієнтів
Користуюся додатком Planet VPN на iPhone. Одже, рекомендую усім. Швидкість з'єднання, можливість "змінити" реальне місцезнаходження, захист інформації у банківських додатках та сервісах - ось що мені потрібно, та є у цьому сервісі.
Дуже швидкисне та стабільне підключення. А головне - моя IP-адреса прихована, запити зашифровано. Одже можна не хвилюватися за безпеку мережі та особистих даних.
Дійсно працює! Замовляв квитки на турецькому сайті, де ціну запропоновано у доларах. З використанням Planet VPN сума виявилася та ж сама, але в турецькіх лірах. Допомогло дуже зекономити.