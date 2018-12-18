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PLANET VPN

Завантажити VPN для Linux

Самий надійне і безпечне VPN-рішення для Ubuntu, CentOS, Debian, Fedora, FreeBSD and SuSe

  • Максимальна швидкість і доступ до BitTorrent
  • Необмежений доступ до будь-яких сайтів
  • Анонімний і безпечний серфінг
  • Гарантія повного повернення коштів протягом 30 днів
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3 простих кроки для встановлення Planet VPN

1. Обрати країну
Виберіть бажану для підключення країну
    2. Завантаження
    Завантажте файл конфігурації
      3. Налаштування
      Імпортуйте файл налаштування в Linux VPN Client і підключіться до VPN

        Завантажте Planet VPN для будь-якого Linux пристрою

        Planet VPN підходить для будь-якої платформи Linux, включаючи:

        • Ubuntu
        • CentOS
        • Debian
        • Fedora
        • FreeBSD
        • SuSe
        • Raspbian
        • Arch
        • Linux Mint
        • Elementary OS
        • Lubuntu
        • Gentoo
        • Manjaro
        linux device
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        Planet VPN підтримується будь-яким клієнтом OpenVPN. Купуйте Premium, щоб завантажити та використовувати файли конфігурації OpenVPN.
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        Дізнайтеся, чому Planet VPN для Linux такий популярний серед клієнтів

        Петро Васильців
        Користуюся додатком Planet VPN на iPhone. Одже, рекомендую усім. Швидкість з'єднання, можливість "змінити" реальне місцезнаходження, захист інформації у банківських додатках та сервісах - ось що мені потрібно, та є у цьому сервісі.
        Олександр Ґудзь
        Дуже швидкисне та стабільне підключення. А головне - моя IP-адреса прихована, запити зашифровано. Одже можна не хвилюватися за безпеку мережі та особистих даних.
        Павло Кримов
        Дійсно працює! Замовляв квитки на турецькому сайті, де ціну запропоновано у доларах. З використанням Planet VPN сума виявилася та ж сама, але в турецькіх лірах. Допомогло дуже зекономити.
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        Ключові переваги Planet VPN для Linux:

        Найшвидший
        Найшвидший
        Planet VPN забезпечує кращу швидкість з'єднання на ринку
        Торенти
        Торенти
        Насолоджуйся анонімним користуванням торентів за допомогою Planet VPN
        Надійне шифрування
        Надійне шифрування
        Протокол OpenVPN забезпечує краще шифрування для вашого комп'ютера
        Захист ваших даних
        Захист ваших даних
        Planet VPN не відслідковує ваші особисті дані, ви можете використовувати додаток Free OpenVPN з нашими налаштуваннями, щоб в цьому переконатися.
        Анонімний
        Анонімний
        Забезпечує повну анонімність і захищає ваше інтернет-з'єднання
        Широка мережа
        Широка мережа
        Безліч VPN-локацій для вибору, у нас є більше 60 країн
        Технічна підтримка
        Технічна підтримка
        Онлайн чат на сайті або лист на електронну пошту з усіх питань
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