Безкоштовний інтернет для кожного!

Наша історія

Ми створили Planet VPN у 2017 році, щоб забезпечити інформаційну безпеку та персональну свободу для кожного користувача мережі Інтернет. Так як ми самі є активними користувачами Інтернету, ми знаємо наскільки важливим є відчуття безпеки. Зрештою, в Інтернеті існує багато загроз: від настирливих рекламодавців до шахраїв і навіть державних установ, які прагнуть отримати доступ до персональних даних користувачів.

Так виникла ідея створити дружній сервіс, який тепер має сервери VPN у понад 50 країнах на п’яти континентах. А з нами - тисячі користувачів, які довіряють нам свою безпеку в Інтернеті.