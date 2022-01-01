Безкоштовний інтернет для кожного!

Наша місія
Ми впевнені, що кожна людина має право на якісний інтернет. З Planet VPN усі ваші дані та файли будуть надійно захищені та будуть передаватися закодованим віртуальним тунелем, унеможливлюючи розкриття вас сторонніми особами. Ми використовуємо технологію OpenVPN 256-bit 2048 RSA. Ми підтримуємо з'єднання за допомогою IPSec (IKEv1 + IKEv2), що відрізняється своєю надійністю, швидкою передачею даних та високим рівнем захисту. Також доступні PPTP and L2TP протоколи. З Planet VPN ви можете повнноцінно насолодитися улюбленними фільмами, музикою, спортивним трансляціями.
Персональна свобода
У епоху посилення цензури ми прагнемо дати вам відчуття захищеності та безпеки. Ми постійно працюємо над рішеннями, які забезпечують конфіденційність та захист ваших особистих даних, захищають ваші запити та приховують вашу діяльність. Ми даємо вам можливість обійти обмеження в Інтернеті та забезпечити свободу його використання.
Захист конфіденційності
Ми гарантуємо надійне шифрування вашого трафіку та безпечну передачу через захищенне підключення. Ніхто не буде знати про Вашу інтернет активність. При працюємо 24/7 щоб забезапечити вашу конфіденційність у мережі Інтернет. Наша конфіденційна політика є прозорою та чіткою. Ми негайно повідомляємо кожного користувача про будь-які зміни до нього.
Цифрові права
Ми не записуємо жодні логи інтернет-активності наших користувачів. Окрім того, ми не просимо наших клієнтів надавати нам будь-яку додаткову інформацію про них та пропонуємо анонімні платіжні методи для нашого сервісу. Уся інформація про користування Planet VPN залишається анонімною, та ніяк не може бути відстежена.
Наша історія
Ми створили Planet VPN у 2017 році, щоб забезпечити інформаційну безпеку та персональну свободу для кожного користувача мережі Інтернет. Так як ми самі є активними користувачами Інтернету, ми знаємо наскільки важливим є відчуття безпеки. Зрештою, в Інтернеті існує багато загроз: від настирливих рекламодавців до шахраїв і навіть державних установ, які прагнуть отримати доступ до персональних даних користувачів.
Так виникла ідея створити дружній сервіс, який тепер має сервери VPN у понад 50 країнах на п’яти континентах. А з нами - тисячі користувачів, які довіряють нам свою безпеку в Інтернеті.
Наші цінності
Planet VPN підтримує ідею збереження особистої свободи, вибору та безпеки в Інтернеті. Це стосується як приватного користування, так і ділових інтересів. Ми виступаємо за рівність і віримо, що кожен має право на вільний доступ та безпечне користування Інтернетом. Крім того, ми надаємо можливість уникнути цінової дискримінації та збору інформації маркетологами.Завантажити безкоштовно