إنترنت مجاني للجميع!

تاريخنا

أنشأنا Planet VPN في عام 2017 لتوفير الأمن الرقمي والحرية الشخصية لكل مستخدم للإنترنت. نظرًا لأننا أنفسنا مستخدمون نشطون للإنترنت ، فإننا نعلم مدى أهمية الشعور بالأمان لكل واحد منا. بعد كل شيء ، هناك العديد من التهديدات على الإنترنت: من المعلنين المتطفلين إلى المحتالين وحتى الوكالات الحكومية التي تسعى للوصول إلى البيانات الشخصية للمستخدمين.

لذلك نشأت فكرة إنشاء مجتمع ودود من الأشخاص المتشابهين في التفكير ، والذي لديه الآن خوادم VPN في أكثر من 50 دولة في خمس قارات. ومعنا - آلاف المستخدمين الذين يثقون بنا فيما يتعلق بأمانهم على الإنترنت.