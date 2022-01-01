إنترنت مجاني للجميع!

مهمتنا
نحن مقتنعون بأن لكل شخص الحق في استخدام الإنترنت الجيد. مع Planet VPN ، تكون جميع بياناتك محمية للغاية ويتم نقلها عبر أنفاق افتراضية آمنة ، مما يجعل من الممكن أن تظل مجهول الهوية. نحن نستخدم تقنيات OpenVPN 256-bit 2048 RSA. نحن ندعم الاتصال عبر IPSec (IKEv1 + IKEv2) ، المعروف بموثوقيته وسرعة نقله العالية ومستواه العالي من حماية البيانات. بروتوكولات PPTP و L2TP متاحة أيضًا. مع Planet VPN ، هناك أفلام وموسيقى وبث رياضي واتصال مجاني في خدمتك!
الحرية الشخصية
في عصر الرقابة المتزايدة ، نهدف إلى منحك الشعور بالأمان والأمان. نحن نعمل باستمرار على الحلول التي تحافظ على سرية بياناتك الشخصية وتأمينها ، وتحمي طلباتك وتخفي أنشطتك. نمنحك فرصة للتحايل على القيود المفروضة على الإنترنت وضمان حرية استخدامه.
حماية الخصوصية
نحن نضمن تشفيرًا موثوقًا لحركة المرور الخاصة بك ونقلها من خلال اتصال آمن. لن يعرف أحد أبدًا عن كل نشاطك على الإنترنت. نحن نعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لنحافظ على خصوصيتك. سياستنا السرية شفافة وواضحة. نبلغ كل مستخدم على الفور بأي تغييرات تطرأ عليه.
الحقوق الرقمية
نحن لا نسجل أي سجلات لنشاط شبكة العملاء. لا نطلب منك تقديم أي معلومات إضافية عنك ونقدم خيارات دفع مجهولة لخدمتنا. تظل جميع المعلومات حول استخدام خدمة Planet VPN مجهولة المصدر وغير مرتبطة بعنوان IP الفعلي الخاص بك.
تاريخنا
أنشأنا Planet VPN في عام 2017 لتوفير الأمن الرقمي والحرية الشخصية لكل مستخدم للإنترنت. نظرًا لأننا أنفسنا مستخدمون نشطون للإنترنت ، فإننا نعلم مدى أهمية الشعور بالأمان لكل واحد منا. بعد كل شيء ، هناك العديد من التهديدات على الإنترنت: من المعلنين المتطفلين إلى المحتالين وحتى الوكالات الحكومية التي تسعى للوصول إلى البيانات الشخصية للمستخدمين.
لذلك نشأت فكرة إنشاء مجتمع ودود من الأشخاص المتشابهين في التفكير ، والذي لديه الآن خوادم VPN في أكثر من 50 دولة في خمس قارات. ومعنا - آلاف المستخدمين الذين يثقون بنا فيما يتعلق بأمانهم على الإنترنت.
قيمنا
تدعم Planet VPN فكرة الحفاظ على الحرية الشخصية والاختيار والأمان عبر الإنترنت. هذا ينطبق على كل من الاستخدام الخاص والمصالح التجارية. نحن ندافع عن المساواة ونؤمن بأن لكل شخص الحق في الوصول المجاني والاستخدام الآمن للإنترنت. بالإضافة إلى ذلك ، نوفر فرصة لتجنب التمييز السعري وحيل المسوقين.تنزيل مجاني