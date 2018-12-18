تنزيل VPN مجاني لمتصفح Chrome - VPN وكيل موثوق به

Planet VPN - أفضل VPN للكروم
خصوصية
التصفح مجهول
استعادة خصوصيتك والتمتع اتصال مجهول تماما ولا يمكن تعقبها. منع أي شخص من تتبعك ، سواء كان مزود خدمة الإنترنت أو طرفًا ثالثًا متطفلًا.
الوصول إلى المواقع الالكترونية بأمان
لا داعي للقلق بعد الآن بشأن الرقابة أو المواقع المحجوبة. قل وداعًا لمواقع الويب المحظورة جغرافيًا واحصل على وصول خاص إلى أي محتوى تريده.
اتصال مستقر
توفر VPN الخاصة بنا اتصالًا ثابتًا للغاية بفضل مئات الخوادم الوكيلة في Chrome VPN على مستوى العالم. اختر الموقع الجغرافي الذي تفضله واستمتع باتصال مستمر.
الحماية
اتصال آمن 100 ٪
تأتي VPN الخاصة بنا بأعلى معايير التشفير لتزويدك باتصال آمن ومحمي للغاية.
إخفاء التصفخ الخاص بك
تقوم VPN الخاصة بنا بإخفاء عنوان IP الخاص بك ، مما يعني أنه لا يمكن لأحد معرفة من أين تأتي الزيارات . بياناتك آمنة تمامًا ولا يستطيع أي شخص الوصول إلى أي من بياناتك المتعلقة بالتصفح ، بما في ذلك كلمات المرور والمواقع التي تمت زيارتها.
تأمين واي فاي
لا تخف بعد الآن من الاتصال بشبكة Wi-Fi في مكان عام ، فتأكد VPN لدينا أن بياناتك محمية حتى تتمكن من الاتصال في أي مكان تريد
الحماية
تشفير البيانات
نحن نبني شبكة VPN قوية للغاية باستخدام بروتوكول OpenVPN مع تشفير RSA 2048 بت
الحماية في كل مكان
شبكة VPN الخاصة بنا في كل مكان وفي أي بلد تستخدمه وعلى أي شبكة تستخدمها وأي محتوى يستند إلى الإنترنت وتريد الوصول إليه
منع المراقبة
لا أحد يفضل فكرة المراقبة ،إخفي نشاطك على الإنترنت عن الجميع ، بما في ذلك مزود خدمة الإنترنت الخاص بك
لماذا تختار أفضل Google Chrome VPN مجانًا - Planet VPN؟
مئات الخوادم في جميع أنحاء العالم
نحتفظ بمئات الخوادم في جميع أنحاء العالم ، في أكثر من 60 موقعًا
السرية الكاملة
إخفاء هويتك على الإنترنت والتمتع بالخصوصية الكاملة أثناء زيارتك لمواقع الويب المفضلة لديك
موثوقية اتصال متفوقة وأمنة
لا لتوقف الاتصال بعد الآن! تضمن الخوادم العديدة والتقنية القوية وجود اتصال ممتاز على جميع الأجهزة
تشفير قوي
نحن نبني منصة قوية باستخدام تشفير 2048 بت للتأكد من أن جميع بياناتك الثمينة تبقى خاصة تمامًا
النطاق الترددي غير محدود
لا نحد من عرض النطاق الترددي الخاص بك ونحتفظ بشبكة VPN غير محدودة تمامًا لمتصفح Chrome
متوافق مع أي جهاز
بغض النظر عن الجهاز أو النظام الأساسي الذي تستخدمه ، فإن Planet VPN متوافق دائمًا معه!
إلغاء الحظر ومشاهدة البث المباشر
ابطل على الحجب الجغرافي مرة واحدة وإلى الأبد والوصول إلى أي موقع بث تريده؟
متوافق مع أي جهاز
بغض النظر عن الجهاز أو النظام الأساسي الذي تستخدمه ، فإن Planet VPN متوافق دائمًا معه!
اتصال ذكي وسرعة عالية
هل تبحث عن VPN سريع لمتصفح Chrome؟ يمكن لـ VPN الاتصال تلقائيًا بأقرب خادم وكيل لضمان أعلى سرعة ممكنة واتصال لا تشوبه شائبة
دعم 24/7
إذا واجهت أي مشكلة ، تواصل في أي وقت مع فريق الدعم الودي
اكتشف لماذا يحب العملاء أفضل Planet VPN لنظام Chrome
إنه تطبيق رائع حقًا! بمساعدة تطبيق Planet VPN، يمكننيالاتصال بالإنترنت مع إخفاء هويتي تمامًا، و عنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بي مخفي بشكل آمن ويوفر حرية كاملة على الإنترنت دون أي قيود.
يحمي تطبيق Planet VPN كل ما أقوم به على الإنترنت، لذا لا أخشي إجراء عمليات الشراء عبر الإنترنت واستخدام كلمات المرور الخاصة بي وتحديد معلومات بطاقاتي المصرفية. بياناتي الشخصية محمية!
غالبًا ما اسافر للخارج ولدي بعض المحادثات السرية عن طريق رسائل مع الشركاء. بفضل Planet VPN، يمكنني التأكد من أن 100% من كافة المعلومات التي أرسلها محمية، أينما كنت في العالم.
أهم الأسئلة حول أفضل أداة لـ VPN لجوجل كروم
كيف يمكنني استخدام VPN على Chrome؟
أولا تحتاج إلى تثبيت واحد. توجه إلى متجر الويب وابحث عن الكلمة الرئيسية "Planet VPN" ، وابحث عن الامتداد الخاص بنا وانقر على "إضافة إلى Chrome". بعد ذلك ، قم ببساطة بتشغيله أو إيقاف تشغيله بالنقر فوق رمز الامتداد في أعلى اليمين.
ما هو أفضل VPN مجاني لمتصفح Chrome؟
يعتبر Planet VPN على نطاق واسع أحد أفضل الخيارات لأنه يوفر نطاق ترددي غير محدود على VPN وسرعات عالية وتشفيرًا موثوقًا للغاية. وفوق كل هذا كله مجاني تمامًا!
هل يحتوي Chrome على VPN؟
لا ، ليس لدى Chrome شبكة VPN ظاهرية. لحسن الحظ ، هناك العديد من خيارات امتداد VPN Chrome المجانية الممتازة. تأكد من إجراء البحوث وتثبيت شبكات VPN ذات السمعة الطيبة فقط مثل Planet VPN ، حتى لا تعرض بياناتك للخطر.
كيفية إعداد VPN على Google Chrome؟
فكيف لإعداد ملحق متصفح VPN؟ إنه إجراء بسيط للغاية: ابدأ بالانتقال إلى Chrome Webstore وابحث عن "Chrome VPN extension". انقر فوقه ثم انقر فوق "إضافة إلى Chrome" ، ثم انقر فوق "إضافة ملحق" في النافذة المنبثقة. هذا كل شيء ، لا يلزم وجود إعدادات أخرى لتطبيق VPN Chrome.
- اذهب إلى قائمة إعدادات المتصفح ؛
- حدد القسم الإضافي ؛
- انقر فوق الإضافات ؛
- أدخل Planet VPN في شريط البحث ؛
- قم بتنزيل إضافة VPN لـ Google Chrome وإضافتها إلى اللوحة ؛
- انقر فوق رمز الإضافات في لوحة المتصفح ؛
- قم بتسجيل الحساب (اختياري) ؛
- حدد خادمًا للاتصال ؛
- قم بتأكيد الاتصال بالنقر فوق زر "اتصال" ؛
- لقطع الاتصال انقر على "قطع الاتصال".
كيف يمكنني حظر VPN في Chrome؟
هناك طريقتان رئيسيتان لمنع مكون VPN chrome. إما أن ترغب في إيقاف تشغيله ، وفي هذه الحالة ، كل ما عليك فعله هو النقر على أيقونة الوظيفة الإضافية لـ VPN في Chrome في أعلى اليمين. أو ترغب في إلغاء تثبيته بالكامل ، وفي هذه الحالة يجب النقر بزر الماوس الأيمن على هذا الرمز وتحديد "إزالة من Chrome". يمكنك أيضًا القيام بذلك من قائمة الإضافات ، والتي يمكنك الوصول إليها من خلال النقر على النقاط الثلاث في أعلى اليمين ثم تحديد More Tool> Extensions.