Chrome için ücretsiz indir VPN - güvenilir vpn ve proxy

Planet VPN - Chrome için en iyi VPN Eklentisi
Gizlilik
Anonim Tarama
Gizliliğinizi geri kazanın ve tamamen anonim ve izlenemeyen bir bağlantının keyfini çıkarın. Gerek İnternet Servis Sağlayıcınızın gerekse üçüncü şahısların sizi izlemesine engel olun.
İnternet sitelerine güvenle erişin.
Artık sansürlenmiş veya engellenmiş internet siteleri hakkında endişelenmenize gerek yok. Bulunduğunuz bölgelerde engellenmiş olan internet sitelerine elveda! İstediğiniz içeriğe erişim sağlayın.
Kesintisiz Bağlantı
VPN'imiz dünya çapında yüzlerce Chrome VPN proxy sunucusu sayesinde çok istikrarlı bir bağlantı sunuyor. Tercih ettiğiniz bağlantıyı seçin ve kesintisiz bağlantının tadını çıkarın.
Koruma
%100 güvenli bağlantı
VPN'imiz, yüksek düzeyde güvenli ve korumalı bir bağlantı sağlamak için en yüksek şifreleme standardıyla birlikte size ulaşır.
Veri akışınızı gizleyin
VPN'imiz IP adresinizi gizler, bu kimsenin veri akışınızı göremeyeceği anlamına gelir. Verileriniz tamamen güvendedir ve hiç kimse şifreler ve ziyaret edilen siteler dahil olmak üzere sizin tarayıcı verilerinize erişemez.
Kablosuz ağınızı güvence altına alın
Artık halka açık bir yerde Wi-Fi'a bağlanmaktan korkmayın, VPN'imiz verilerinizin korunmasını sağlar, böylece istediğiniz her yerde internete bağlanabilirsiniz
Güvenlik
%100 güvenli bağlantı
VPN'imiz, yüksek düzeyde güvenli ve korumalı bir bağlantı sağlamak için en yüksek şifreleme standardıyla birlikte size ulaşır.
Veri akışınızı gizleyin
VPN'imiz IP adresinizi gizler, bu kimsenin veri akışınızı göremeyeceği anlamına gelir. Verileriniz tamamen güvendedir ve hiç kimse şifreler ve ziyaret edilen siteler dahil olmak üzere sizin tarayıcı verilerinize erişemez.
Kablosuz ağınızı güvence altına alın
Artık halka açık bir yerde Wi-Fi'a bağlanmaktan korkmayın, VPN'imiz verilerinizin korunmasını sağlar, böylece istediğiniz her yerde internete bağlanabilirsiniz
Neden en iyi ve ücretsiz olan Google Chrome VPN'i Planet VPN'i seçmelisiniz?
Çok sayıda VPN konumu
Tüm dünyada 50'den fazla ülkede güvenli sunucularımız var.
Tam Gizlilik
Çevrimiçi kimliğinizi gizleyin ve en sevdiğiniz web sitelerini ziyaret ederken gizliliğin tadını çıkarın
Üstün bağlantı güvenilirliği ve güvenliği
Artık internet bağlantınız kesilmesin. Birçok sunucumuz ve sağlam teknolojimiz, tüm cihazlarda mükemmel bağlantı sağlar.
Güçlü şifreleme
Tüm değerli verilerinizin mükemmel şekilde gizli kalmasını sağlamak için 2048 bit şifreleme kullanarak sağlam bir platform oluşturduk.
Sınırsız bantaralığı
Bantaralığımızı asla sınırlandırmıyoruz ve Chrome için VPN'i tamamen sınırsız tutuyoruz.
En sevdiğiniz internet sitelerine anında erişim
Artık herhangi bir kısıtlamanın yolunuza çıkmasına izin vermeyin ve herhangi bir ülkeden istediğiniz internet sitesine erişin
Canlı Veri Akışı engelini kaldırın ve dilediğinizi izleyin.
Bulunduğunuz bölgede engellenmiş sitelerin engelini tek seferde kaldırmak ve istediğiniz her siteye erişmek mi?
Her cihaza uyumlu
Planet VPN hangi cihazı veya platformu kullanırsanız kullanın, hepsiyle uyumludur!
Akıllı bağlantı ve yüksek hız
Chrome için hızlı bir VPN mi arıyorsunuz? VPN'imiz mümkün olan en yüksek hızı ve kusursuz bağlantıyı sağlamak için otomatik olarak en yakın proxy sunucusuna bağlanır.
7/24 Destek
Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, istediğiniz zaman destek ekibimize ulaşabilirsiniz.
Müşterilerin neden Chrome için en iyi Planet VPN'i sevdiğini öğrenin
Bu gerçekten harika bir uygulama! Planet VPN'in yardımı ile internete tamamen isimsiz bir şekilde erişebiliyorum, IP adresim güvenli bir şekilde gizlenmekte ve herhangi bir kısıtlama olmadan çevrimiçi olarak tam bir özgürlük sağlamaktadır.
Planet VPN, Internet'teki tüm eylemlerimi koruduğu için çevrimiçi alışveriş yapmaktan, şifrelerimi kullanmaktan ve banka kartı bilgilerimi belirtmekten korkmuyorum. Kişisel verilerim korunuyor!
Sık sık yurtdışına seyahat ediyorum ve ortaklarla mesajlar yoluyla bazı gizli konuşmalar yapıyorum. Planet VPN sayesinde, dünyanın neresinde olsam, ilettiğim tüm bilgilerin korunduğundan % 100 emin olabilirim.
Google Chrome VPN eklentisi hakkında en sık sorulan sorular
Google Chrome'da VPN'i nasıl kullanırım?
İlk önce bir tane yüklemeniz gerekir. Web mağazasına gidin ve “Planet VPN” anahtar kelimesini arayın, uzantımızı arayın ve “Chrome'a Ekle”ye tıklayın. Ardından, sağ üst köşedeki uzantı simgesine tıklayarak açmanız veya kapatmanız yeterlidir.
Chrome için en iyi ve ücretsiz olan VPN hangisidir?
Planet VPN, sınırsız VPN bantaralığı, yüksek hızlar ve çok güvenilir bir şifreleme sunduğu için en iyi seçeneklerden biri olarak kabul edilir. Hepsinden önemlisi tamamen ücretsizdir!
Chrome VPN'e sahip midir?
Hayır. Chrome hazır kurulu bir VPN'e sahip değildir. Ancak Chrome için bir çok mükemmel çalışan ve ücretsiz olan VPN seçenekleri mevcut. Değerli verilerinizi asla tehlikeye atmamak için iyi araştırma yaptığınızdan ve yalnızca Planet VPN gibi tanınmış VPN'leri yüklediğinizden emin olun.
Google Chrome'a VPN'i nasıl kurarım?
Peki VPN tarayıcı uzantısı nasıl kurulur? Bu çok basit bir işlemdir: Chrome İnternet Mağazası'na gidin ve “Chrome VPN uzantısı” şeklinde bir arama yapın. Tıklayın ve ardından açılan pencerede "Chrome'a Ekle" ye ve son olarak "Uzantı Ekle" ye tıklayın. Hepsi bu kadar, başka bir VPN Chrome uygulaması ayarına gerek yok.
- tarayıcı ayarları menüsüne gidin;
- Ek Ayarlar bölümünü seçin;
- Uzantılara tıklayın;
- arama çubuğuna Planet VPN yazın;
- Google Chrome VPN eklentisini indirin ve eklentiyi panele ekleyin;
- tarayıcı panelindeki uzantı simgesine tıklayın;
- hesap açın (isteğe bağlı);
- bağlanmak için sunucu seçin;
- Bağlan butonuna tıklayarak bağlantıyı onaylayın;
- bağlantıyı kesmek için "Bağlantıyı Kes" butonuna tıklayın.
Chrome'da VPN'i nasıl engelleyebilirim?
Bir Chrome VPN eklentisini engellemenin iki temel yolu vardır. Ya sadece kapatmak istersiniz; ki bu durumda yapmanız gereken tek şey Chrome'da penceresinde sağ üstte bulunan VPN eklentisini simgesini tıklamaktır. Ya da tam olarak kaldırmak isterseniz, bu simgeye sağ tıklayıp "Chrome'dan Kaldır"ı seçmeniz gerekir. Kaldırma işlemini, sağ üstteki üç noktayı tıklayıp ardından Diğer Araçlar> Uzantılar'ı seçerek uzantılar menüsünden de yapabilirsiniz.