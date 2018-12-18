Planet VPN servisi ile IP adresinizi bulup çıkarabilir ve diğer kullanıcılar için görünmez hale getirebilirsiniz.

Virtual Private Network (Sanal Özel Ağ), kullanıcının adresini gizlemenizi sağlayan, böylece kullanıcıyı, yetkisiz kişilerin dosyalara ve bilgisayara girme riskinden koruyan benzersiz bir teknolojidir. Bir ağa VPN bağladığınızda, resmi yani size ait olan gerçek IP'niz görüntülenmez, ancak bağlantı sunucusuna karşılık gelen (örneğin, Amerikan, İngiliz, Avustralya veya başka herhangi bir sunucu olabilir) ve bunlarca tanımlanan sahte IP görünebilir. Bu şekilde, web alanındaki tüm katılımcılar sizi, sağlanan bu sunucu ülkesindeymiş gibi görür ve gerçek konumunuz, IP’nize erişmek isteyenlerin görünümünden gizlenir.

Planet VPN hizmetini aldığınızda, daha sonraki iletim için tüm veriler meraklı gözlerden ve hatta sağlayıcıdan, gizlenen şifreli ve güvenli bir tünele girerek çevrimiçi faaliyetlerinizin gözetimini önler. Ek hizmet seçeneklerini kullanarak IP adresinizi de kontrol edebilirsiniz. VPN'yi etkinleştirmeniz yeterlidir ve IP adresinizi hemen gizler - ağ, seçilen bağlantı sunucusuna bağlı olarak Hindistan veya Fransa'da, başka herhangi bir ülkede olduğunuzu karşı tarafa gösterecektir.