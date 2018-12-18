Gerçek IP adresi - potansiyel tehditlerden nasıl korunacağınızı belirtir ve IP’niz gizlenir
Planet VPN servisi ile IP adresinizi bulup çıkarabilir ve diğer kullanıcılar için görünmez hale getirebilirsiniz.
Virtual Private Network (Sanal Özel Ağ), kullanıcının adresini gizlemenizi sağlayan, böylece kullanıcıyı, yetkisiz kişilerin dosyalara ve bilgisayara girme riskinden koruyan benzersiz bir teknolojidir. Bir ağa VPN bağladığınızda, resmi yani size ait olan gerçek IP'niz görüntülenmez, ancak bağlantı sunucusuna karşılık gelen (örneğin, Amerikan, İngiliz, Avustralya veya başka herhangi bir sunucu olabilir) ve bunlarca tanımlanan sahte IP görünebilir. Bu şekilde, web alanındaki tüm katılımcılar sizi, sağlanan bu sunucu ülkesindeymiş gibi görür ve gerçek konumunuz, IP’nize erişmek isteyenlerin görünümünden gizlenir.
Planet VPN hizmetini aldığınızda, daha sonraki iletim için tüm veriler meraklı gözlerden ve hatta sağlayıcıdan, gizlenen şifreli ve güvenli bir tünele girerek çevrimiçi faaliyetlerinizin gözetimini önler. Ek hizmet seçeneklerini kullanarak IP adresinizi de kontrol edebilirsiniz. VPN'yi etkinleştirmeniz yeterlidir ve IP adresinizi hemen gizler - ağ, seçilen bağlantı sunucusuna bağlı olarak Hindistan veya Fransa'da, başka herhangi bir ülkede olduğunuzu karşı tarafa gösterecektir.
Planet VPN hizmetini kullanan her kullanıcı şu avantajlardan yararlanabilir:
- IP'yi yetkisiz kişilerden gizleme (hiç kimse IP'nin gerçek konumunu göremez).
- İnternet bağlantısı ve daha sonra ağda gezinme sırasında trafik şifrelenir ve güvenlik garanti edilir.
- Farklı ülkelerdeki kısıtlamaları ve kilitleri atlamak için sanal konumlar (sunucular) arasında rahatça ve hızlı bir şekilde geçiş yapabilirsiniz.
Neden bir IP adresine ihtiyacım var?
IP, İnternet protokol adresi olarak işlev görür, bu nedenle ağa ve İnternet bağlantısına erişimi olan her bilgisayara veya mobil cihaza atanan benzersiz bir dijital kombinasyondur.
Bugün IPv4 ve IPv6 protokollerinin iki sürümü kullanılmaktadır, bunların her biri belirli bir tanımlama ve adres işlevleri kümesini birleştirmektedir.
İkincisi ile ilgili olarak belirtmek gerekirse, bu 1995'ten beri bilinmektedir ve gelecekte gerekli adres sayısını sağlamak için önleyici bir tedbir olarak oluşturulmuştur.
İnternet Kullanıcıları için Genel IP Özellikleri
Bir bilgisayarın veya aygıtın İnternet'e bağlanması için, tanımlama, belirli aygıt tanıma ve sunucu ile iletişim için bir araca ihtiyacınız vardır (IP adresi algılama). Aygıtların ve sunucuların birbirlerini bulmasına ve birbirleriyle bilgi alışverişine izin veren genel bir IP adresidir.
Bu etkileşim ilkesi posta yazışmaları veya günlük kaydı aboneliği ile karşılaştırılabilir. Örneğin, bir yayınevindeki bir dizi dergiye abone oldunuz ve kurye malları getirmesi gereken adres teslimat verilerinizi kendisine belirttiniz. Çalışan adresi bilmiyorsa, siparişi yerine getiremez, böylece istenen günlükleri alamazsınız.
İnternet ile aynı şeyleri hayal edin ve birebir aynı mantıkta olduğunu görün! IP adresini kontrol etmek alıcıyı bulmanıza, onunla bağlantı kurmanıza ve hedef bilgileri göndermenize yardımcı olur.
Bir IP adresini korumak için hangi güvenlik önlemleri sizce önemlidir?
Sanal özel ağ olmadan, yabancıların sizi izlemesi ve hatta çevrimiçi olarak ilettiğiniz özel verileri ele geçirmesi riski artar. Sağlayıcılarımız her zaman, örneğin etkinliğinizi sınırlamak veya belirli siteleri ziyaret etmek veya sitelere daha pahalı hizmetler sunmak için daha fazla analiz etmek için yaptığınız tüm işlemleri ve işlemleri kaydeder.
İnternet'i kafelerde, spor kulüplerinde, alışveriş merkezlerinde, parklarda vb.
Planet VPN ile artık birisinin IP adresimi tanıyabileceği tehditler hakkında endişelenmenize gerek yok çünkü ağda sörf yapmak anonim olacak, hiç kimse eylemlerinizi takip edemeyecek ve gerçek adresi göremeyecektir. Bu, gizliliğinizin güvenliği ve korunması için bir garantidir.
Siber suçlular IP'nizi nasıl kullanabilir?
Genel IP, yalnızca ülkenin değil, şehrin ve hatta posta kodunun da kullanıcının coğrafi konumunu belirlemekten sorumludur.
Ne kadar çok siteyi ziyaret ederseniz (ör. Çevrimiçi alışveriş yapma, güncel makaleleri okuma, haber veya film izleme siteleri gibi), kullanıcılardan isteklerine, arama ifadelerine, görüntülenen ürünlere, yapılan satın alma işlemlerine göre daha fazla veri okunduğu anlamı ortaya çıkar. Coğrafi konum IP, çerezler, izleyiciler aracılığıyla toplanan tüm ayrıntılar bir resmin tamamını birleştirirse, dijital bir kullanıcı portresi oluşturulur - pazarlamacılar tarafından size hedefli reklam sunmak için bu durum doğrudan ya da dolaylı olarak kullanılır.
Bazen bilgi, parçalara ayrılabilir ve sosyal ağlar üzerinden de okunabilir. Alınan tüm malzemeler, benzer ürün ve hizmetlerle ilgilenmenizi amaçlayan reklamlar görüntülemek için ölçütler belirlemenize olanak tanır.
İSS'lerin (İnternet servis sağlayıcısı) her zaman kullanıcı bilgilerine geniş erişimi vardır, IP adresini kontrol etmek de dahil olmak üzere sizinle ilgili neredeyse her şeyi bildiklerini söyleyebiliriz. Çünkü ona hizmet ediyor ve internet servislerini kullanıyorsunuz.
Avustralyalı ve İngiliz sağlayıcıların müşterilerinin tüm faaliyetlerini kaydetmeleri ve onları devlet kontrol kuruluşlarına yönlendirmeleri gerekmektedir. Diğer ülkelerin de kendi kısıtlamaları vardır. HTTPS tarafından korunan bir siteyi ziyaret ederseniz, sağlayıcınız dijital izlerinizi bıraktığınız tüm şifrelenmemiş sayfaları görür.
Ancak tüm bunlardan gizli kalmak ve sizin için bağlayıcı olmamalarını sağlamak için, IP'nizi tanımak ve anonim olarak sörf yapmak için Planet VPN'i kullanmaktır, böylece başka hiç kimse verilerinizi izlemeyecek veya okuyamayacaktır.
Gizliliği sağlamak için Planet VPN hizmeti
Planet VPN, İnternet alanında tam güvenlik sağlarken özgürlüğünüzü de korur. İşlevsel olarak IP'nizi kontrol edebilir ve meraklı gözlerden gizleyebilirsiniz.
Planet VPN teknolojileri geliştirilir ve müşterilerin ihtiyaçlarına göre uyarlanır. Bugün hizmet, dünyanın tüm kıtalarında çok sayıda sunucuyu kapsamakta, bu da ihtiyaçlarınızı ve gereksinimlerinizi karşılamak için bağlantı noktaları seçmenizi sağlamaktadır. Ukrayna'da olmanıza rağmen, Çin veya Kanada sunucusuna bağlanabilir ve bölgesel içeriği kullanabilirsiniz. Yurtdışına gidiyorsanız, işiniz veya kişisel çıkarlarınız gerektiriyorsa, başka bir sunucu aracılığıyla anonim olarak bağlanmanızı hiçbir şey engellemez.
Bağlantıların ve web'de gezinmenin günlüğe kaydedilmesi söz konusu olmayacak, bu nedenle kaydetme olmayacaktır - eylemlerinizin izlenmemesi ve kimsenin okuyamaması önemlidir. Trafik şifrelenir ve güvenli bir tünele yönlendirilir ve bağlantı hızı her zaman sabittir.