L'IP publique détermine la localisation géographique de l'utilisateur, non seulement le pays, mais aussi la ville et même le code postal.

Plus de sites on visite (par exemple, pour faire des achats en ligne, lire des articles d'actualité, regarder des nouvelles ou des films), plus de données seront lues par les utilisateurs en fonction de leurs demandes, des phrases de recherche, des produits vus, des achats effectués, etc. Si on combine tous les détails recueillis grâce à l'IP de géolocalisation, aux cookies, aux trackers en une image complète, on obtient un portrait numérique de l'utilisateur; celui-ci est utilisé par les spécialistes du marketing pour proposer une publicité ciblée aux internautes.

Parfois, les informations peuvent être fragmentées en pièces, et elles peuvent également être lues par les réseaux sociaux. Tous les documents reçus permettent de définir les critères pour afficher des publicités qui visent à intéresser les internautes aux produits et services similaires.

Les FAI ont toujours un accès étendu aux informations utilisateurs, on peut dire qu'ils savent presque tout sur leur client, y compris la vérification de l'adresse IP. Et cela parce qu'il est servi par le fournisseur et utilise ses services Internet.

Les fournisseurs australiens et britanniques sont obligés d'enregistrer toutes les activités de leurs clients et de les renvoyer aux organismes de contrôle gouvernementaux. D'autres pays ont également leurs propres restrictions. Si on visite un site protégé par HTTPS, le fournisseur verra toutes les pages non chiffrées où l'on laisse ses traces numériques.

