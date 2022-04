Cryptage et sécurité des données assurés par Planet VPN

L'importance du cryptage par VPN

Les fournisseurs d'accès à Internet, les employeurs, les propriétaires de points d'accès WiFi publics, les propriétaires de sites : tous ne représentent qu’une part réduite de ceux qui surveillent en permanence le trafic sur Internet à des fins diverses.

Certains, afin de bloquer l’accès aux sites Internet consultés. D'autres, afin de surveiller le travail accompli par leurs employés, et d’autres encore surveillent les connexions par simple curiosité. La raison la plus courante pour laquelle on surveille les recherches par Internet concerne les données, qui pourront ensuite être vendues au plus offrant.

Grâce à la technologie actuelle du VPN et au cryptage fiable à 256 bits, Planet VPN vous permettra d’échapper à la surveillance et à d'autres problèmes associés à l'interception de vos données.

Télécharger gratuitement