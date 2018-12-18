Як зашифрувати своє інтернет з'єднання

При підключенні до сервісу Planet VPN всі дані, які Ви передаєте через Інтернет, кодуються наднадійним 256-бітовим шифруванням і розшифровуються вже на VPN серверах. Такий формат шифрування гарантує, що передача даних через Інтернет залишиться конфіденційною.

Шифрування являє собою процес кодування даних таким чином, щоб прочитати і використовувати дані міг тільки передбачуваний одержувач, який має відповідні кошти для розшифровки.