Як зашифрувати своє інтернет з'єднання

Як влаштовано VPN-шифрування?
При підключенні до сервісу Planet VPN всі дані, які Ви передаєте через Інтернет, кодуються наднадійним 256-бітовим шифруванням і розшифровуються вже на VPN серверах. Такий формат шифрування гарантує, що передача даних через Інтернет залишиться конфіденційною.
Шифрування являє собою процес кодування даних таким чином, щоб прочитати і використовувати дані міг тільки передбачуваний одержувач, який має відповідні кошти для розшифровки.
Також і при прийомі інформації: при використанні Planet VPN, одержувані на вашому пристрої дані надійно шифруються на VPN сервері і в такому абсолютно захищеному вигляді надходять до вас. Активне VPN з'єднання - це як труба в трубі, ніхто ззовні не може потрапити всередину і дізнатися, що там. Навіть якщо якимось чином хтось отримає ваші пакети даних, то він нічого не зможе з ними зробити, без унікального ключа, який генерується в момент обміну даними між вашим пристроєм і VPN сервером.
Це гарантує повну анонімність, збереження і цілісність даних, які ви відправляєте та приймаеєте через Інтернет з використанням сервісу Planet VPN.
Як зашифрувати свій трафік?
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Навіщо потрібно VPN-шифрування?
Інтернет-провайдери, різні служби, роботодавці, власники громадських точок доступу WiFi, власники сайтів і зловмисники - це тільки короткий перелік тих, хто постійно моніторить інтернет-трафік для різних цілей.
Одні, щоб піддати цензурі відвідувані ресурси, інші для обліку робочого часу, треті - з цікавості; четверті, щоб на основі зібраних даних показати вам те, що вважають за потрібне їм, а не вам; п'яті для того, щоб щось вкрасти, будь то приватне листування, комерційна таємниця, ваші особисті дані або дані платіжних карт.
Завдяки технології VPN і надійному 256-бітниому шифрування, сервіс Planet VPN вбереже вас від стеження і інших неприємностей, пов'язаних з перехопленням ваших даних.