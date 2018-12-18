Принципи перевірки витоків від WebRTC
Основним ідентифікатором у мережі Інтернет виступає IP адреса. Вона може бути локальною та публічною. Під час перевірки на наявність вірусів система аналізує обидві адреси
Що стосується публічних IP-адрес, вони є унікальними та використовуються як інструмент для ідентифікації кожного користувача в Інтернеті. Коли ви вмикаєте VPN, ваша реальна адреса приховується, і інші можуть бачити ту, яка відповідає серверу з'єднань у віртуальній приватній мережі. Користувачеві надано повний захист інформації та конфіденційність у мережі.
Якщо реальна адреса будет виявлена за допомогою WebRTC коли ви використовуєте VPN, це може означатаи, що неавторизований користувач може бачити та використоувавати це для подальшої ідентифікації. Для виявлення подібного витоку інформації, вам слід використати WebRTC та перевірити наявність проблеми. За длопомогою тесту, ви побачите чи відображається Ваша реальна адреса, і якщо це так, то ваша приватність скомпрометована.
Локальна IP адреса не є унікальною та закріплена за роутером, та може бути використана повторно різними роутерами у інших місцях по всій планеті. Якщо хтось з третьої сторони зможе дізнатися Вашу локальну IP адресу, то усе одно ваші дані залишаться конфіденційними. Якшо ви увімкнули тестування WebRTC Leak, і ця адреса відображаеться, то це означає, що усі дані надійно захищені.
Перевірка витоку WebRTC від Planet VPN
Якщо ви не використовуєте VPN, ризики які стосуються кібербезпеки значно зростають, і ваші дані вже не будуть повністю захищенними. Отже, їх можуть викрасти хакери та зловмисники. Перевірка веб-сайту може вам допомогти. Для цього слід виконати кілька процедур:
- Вимкніть VPN та вікдрийте цю сторінку на новій вкладці у Вашому браузері;
- запишіть список видимих IP-адрес у документ або блокнот;
- Закрийте цю вкладку та ввімкніть VPN;
- відкрийте сторінку в новій вкладці та перевірте, чи видана одна із записаних адрес - якщо так, це означає, що є витік;
- якщо після тесту результати не показують витоків (ви не можете бачити адреси, які ви раніше записали), це означає, що ви повністю захищені.
Витоки IP через WebRTC є доволі неприємними і можуть мати катастрофічні наслідки, якщо вчасно не вжити своєчасних заходів безпеки.
Хочете перевірити, чи є у вас інші витоки конфіденційної інформації? Спробуйте ці інструменти:
Що таке витік WebRTC?
Технологія Web Real-Time Communication дозволяє браузерам взаємодіяти один з одним без використання сервера посередника. Таким чином, підтримується висока швидкість та зменшується час відгуку під час серфінгу у мережі Інтернет. Найчастіше це надзвичайно важливо для проведення прямих ефірів, використовуючи Twitch або подібні сервіси, де значення затримки у передачі даних (ping) відіграє значну роль. Іншими словами, WebRTC - це спосіб взаємодії пошукових систем між собою в режимі реального часу. Він діє як спеціальна технологія із загальноприйнятими стандартами, що дозволяє браузерам взаємодіяти один з одним без проміжних серверів. Цей метод забезпечує максимальну швидкість з'єднання та мінімальну затримку в процесі роботи програм, відеочат і трансляцій.
Пристрої з'єднані один з одним та можут бути знайденими за допомогою IP адреси. Якщо невідома особа перехоплює адресу та використовує її для ідентифікації користувача, то це свідчить про наявність витоку інформації. Цей феномен свідчить про потенційну загрозу приватності користувачів, яка унеможливлює безпечне використання мережі Інтернет. Дуже часто витоки WebRTC ігноруються або не сприймаються як серйозна загроза, хоча даремно.
Завдяки Planet VPN будь-яка кібер загроза може бути з легкістю усунена швидко та якісно. Таким чином ви зможете захистити свою конфіденційність та особисті дані від зловмисників.
WebRTC - витік даних та конфіденційність
Основною проблемою WebRTC виступає те, що ця технологія використовує більше продвинуті методи для ідентифікації IP, особливо в порівнянні зі стандартними методами
Як WebRTC виявляє мою справжню IP адресу? Ho
Адреси виявляються за допомогою протоколу ICE, який активує сервери STUN / TURN для виявлення. Браузеру задається пряме запитання "Яка у мене загальнодоступна IP-адреса?" Але процес спілкування спрощується, навіть якщо пристрої знаходяться дуже далеко один від одного. IP вираховується за допомогою серверів, і це відбувається дуже швидко і просто.
Сервери STUN/TURN
Протокол ICE визначає адресу, яка діє як загальнодоступна IP-адреса та надає доступ до всіх особистих файлів користувача. Шкідливий ресурс буде використовувати сервери STUN / TURN для пошуку потенційного хоста, таким чином обманюючи браузер і провокуючи його на показ реального IP. Далі слідує несанкціонована ідентифікація та ризик викрадення файлів та особистих даних користувачів.
Виявлення хоста
Окремо слід подякувати фаєрволам, що приховують IP адресу від веб-сайтів та STUN/TURN серверів. Однак, ICE протокол все ще збирає усі адреси та з легкістю зчитує їх з пристроїв користувача.
Багато пристроїв мають декілька IP-адрес, підключених один до одного через використане обладнання.
Найчастіше комп’ютерам присвоюються локальні адреси IPv4, і коли вони виявляються, загрози конфіденційності відсутні. З іншого боку, можуть виникнути істотні проблеми, якщо буде викрито адресу IPv6, яка безпосередньо пов’язана з безпекою та конфіденційністю користувача.
Останній виступає як публічний IP, тому є унікальним. Протокол ICE виявляє це і надає доступ до всіх особистих файлів користувачів.
Захист від витоків WebRTC через Planet VPN
Технології Planet VPN постійно розвиваютсья та покращуються, слідуючи, змінам як на ринку VPN, так і з появою нових інтернет загроз. Завдяки новим рішенням та регулярним оновленням, стає набагато легше вчасно попереджати та усувати проблеми пов'язані з приватністю користувачів. Тільки наявнічсть надійного VPN, може гарантувати захист від витоків персональних даних, бо при використанні VPN, ваша реальна IP адреса буде прихована та замаскована під відповідний сервер на Ваш розсуд. Таким чином, зловмисники не зможуть відстежити вашу активність в Інтернеті.
Однак, деякі браузери можуть поводитись доволі агресивно. Особливо, під час команд направлених на збереження данних з попередніх вікон. Наприклад, коли ви відкриваєте нове вікно у браузері і вмикаєте VPN, ваша справжня адреса зберігається у пам'яті браузеру. Це може свідчити про те, що навіть після перевантаження сторінки або вікна, інформація стосовно вашої справжньої адреси може бути збережена, що свідчить про уразливість вашої конфіденційності.
Використовуючи розширення Planet VPN для браузеру Chrome або Mosilla та девайси на платформі Anroid чи іOS, ви отримаєте можливість швидко та еффективно розібратися з проблемами пов'язаними з безпекою у мережу. У меню налаштування, ви можете вимкнути WebRTC, гарантуючи, що ви користуєтесь Інтернетом у безпечному форматі.
Не забувайте що WebRTC є доволі новою технологією і потребую регулярного моніторингу для запобігання ризиків та витоку персональної інформації.