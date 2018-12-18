Основним ідентифікатором у мережі Інтернет виступає IP адреса. Вона може бути локальною та публічною. Під час перевірки на наявність вірусів система аналізує обидві адреси

Що стосується публічних IP-адрес, вони є унікальними та використовуються як інструмент для ідентифікації кожного користувача в Інтернеті. Коли ви вмикаєте VPN, ваша реальна адреса приховується, і інші можуть бачити ту, яка відповідає серверу з'єднань у віртуальній приватній мережі. Користувачеві надано повний захист інформації та конфіденційність у мережі.

Якщо реальна адреса будет виявлена за допомогою WebRTC коли ви використовуєте VPN, це може означатаи, що неавторизований користувач може бачити та використоувавати це для подальшої ідентифікації. Для виявлення подібного витоку інформації, вам слід використати WebRTC та перевірити наявність проблеми. За длопомогою тесту, ви побачите чи відображається Ваша реальна адреса, і якщо це так, то ваша приватність скомпрометована.

Локальна IP адреса не є унікальною та закріплена за роутером, та може бути використана повторно різними роутерами у інших місцях по всій планеті. Якщо хтось з третьої сторони зможе дізнатися Вашу локальну IP адресу, то усе одно ваші дані залишаться конфіденційними. Якшо ви увімкнули тестування WebRTC Leak, і ця адреса відображаеться, то це означає, що усі дані надійно захищені.