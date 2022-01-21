Переваги та можливості використання VPN сервера Великої Британії

Planet VPN не зберігає логів активності користувачів; крім того, жорсткі диски нашого VPN сервера у Великій Британії повністю зашифровані. І якщо жорсткі диски якимось чином будуть вилучені з сервера, щоб отримати доступ до системних файлів, це буде неможливо.

Отримайте додатковий рівень безпеки під час користування сайтами знайомств і сервісами для дорослих: ваш інтернет-провайдер не зможе записати вашу активність і трафік в Інтернеті, а ви збережете анонімність своєї особистості.

VPN Великої Британії гарантує повністю безпечне з'єднання з усіма місцевими сайтами й сервісами, включно з британські банками, ЗМІ, урядом та іншими службами.

Наш британський VPN надає безкоштовний доступ до локальних бібліотек глобальних потокових сервісів, таких як Netflix, Amazon Video, Disney +, Youtube тощо.