Avantages d'utiliser un serveur VPN Grande-Bretagne gratuit

Planet VPN ne stocke aucun journal d'activité des utilisateurs, mais en plus, les disques durs de notre serveur VPN en Grande-Bretagne sont entièrement cryptés. Et si les disques durs étaient extraits du serveur d'une manière ou d'une autre dans le but d'accéder aux fichiers système, cela ne serait pas possible.

Bénéficiez d'une couche de sécurité supplémentaire lors de l'utilisation de sites et de services de rencontres et pour adultes : votre fournisseur d'accès Internet ne pourra pas enregistrer votre activité et votre trafic en ligne, vous garderez votre identité anonyme.

Grande-Bretagne VPN vous offre une connexion entièrement sécurisée à tous les sites Web et services locaux, y compris les banques Grande-Bretagne, les médias, le gouvernement et d'autres services.

Notre VPN Grande-Bretagne offre un accès gratuit aux bibliothèques locales des services de streaming mondiaux, tels que Netflix, Amazon Video, Disney +, Youtube, etc.