Analyse antivirus gratuite en ligne - Fichier ou URL

Les smartphones gagnent en popularité et en supériorité par rapport aux PC de bureau. Il est particulièrement pratique de se connecter à Wi-Fi dans un club sportif, un café, un centre commercial et tout autre lieu public, si on a besoin de trouver rapidement des informations importantes ou de dialoguer dans les réseaux sociaux. Cependant, la communication se fait par un tunnel non sécurisé et des personnes non autorisées peuvent facilement intercepter les données de l'utilisateur, ce qui compromet considérablement la protection de sa confidentialité et la sécurité de ses données.

Lorsqu'on se connecte au VPN, un tunnel de connexion sécurisé est généré afin que les données puissent être transférées secrètement des parties non autorisées. Tous les fichiers seront sécurisés et il n'y aura aucun risque de piratage ou de vol.

Planet VPN est une solution unique pour sécuriser simultanément vos données et assurer la protection anti-virus de votre appareil mobile. Vous pourrez vous connecter à Internet en mode anonyme et vérifier simultanément l'absence de virus et de menaces évidentes ou potentielles.