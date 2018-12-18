Онлайн-безкоштовне сканування на віруси - файл або URL-адреса

Найбільша кількість потенційних загроз зустрічається саме у мережі Інтернет .При переході з однієї веб-сторінки на іншу ми натискаємо на рекламні банери, додаткові діалогові вікна та, звичайно, завантажуємо будь-які файли чи архіви. Дізнатися про те, що у твоїй системі з'явилися небезпечні файли майже неможливо, особливо якщо не використовувати антивірусні програми, або технологію VPN

Сьогодні, серед загроз, які можуть нанести суттєву інформаційну шкоду особостим файлам користувача та його системі, особливо виділяють такі:

Троянські віруси

завантажувальні об'єкти

атак DNS та інформаційних витіків

Навіть якщо ви користуєтесь Інтернетом уникаючи завантаження потенціійно небезпечних файлів, ви усе одно можете стати жертвою хакерів через: