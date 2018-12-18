Онлайн-безкоштовне сканування на віруси - файл або URL-адреса

Наскільки важливою є перевірка ПК на віруси
Найбільша кількість потенційних загроз зустрічається саме у мережі Інтернет .При переході з однієї веб-сторінки на іншу ми натискаємо на рекламні банери, додаткові діалогові вікна та, звичайно, завантажуємо будь-які файли чи архіви. Дізнатися про те, що у твоїй системі з'явилися небезпечні файли майже неможливо, особливо якщо не використовувати антивірусні програми, або технологію VPN
Сьогодні, серед загроз, які можуть нанести суттєву інформаційну шкоду особостим файлам користувача та його системі, особливо виділяють такі:
- Троянські віруси
- завантажувальні об'єкти
- атак DNS та інформаційних витіків
Навіть якщо ви користуєтесь Інтернетом уникаючи завантаження потенціійно небезпечних файлів, ви усе одно можете стати жертвою хакерів через:
- викрадання даних під час транспортування мережею
- блокувань та обмежень у вашій країні або регіоні
- активності спамерів, які намагаються вас дезорієнтувати та скомпрометувати на посторонні дії
Де здійснюється перевірка на віруси
Безпека сайту, який ви відвідуєте, - це важливий фактор для кожного користувача, який відвідує Інтернет. Але як переконатися, що веб-ресурс, на який вам потрібно зайти і отримати цільову інформацію, очищений від вірусів і не представляє жодну загрозу? Для самого сайту це теж важливо, так як впливає на рівень його надійності і рейтингу.
- антивірус заблокував потенційно небезпечний веб-ресурс
- відбувається редірект без жодної причини
- відвідуваність сайта різко зменшилася
- Надійшло повідомлення про наявність віруса від інших користувачів
- Пошта заблокована хостінг-провайдером
Сервіс Planet VPN дозволяє виконати швидку перевірку на віруси онлайн будь-якого веб-ресурсу на наявність:
- небезпечного коду
- черв'яків
- троянських програм
- решти шкідливих об'єктів
З метою захисту конфіденційності користувача VPN шукає і усуває такі небезпеки як:
Як виконати вірусну перевірку сайту онлайн за допомогою сервісу Planet VPN
Коли ваш комп'ютер або мобільний пристрій захищено, ніякі атаки, ризики або неполадки в роботі операційної системи більше не виступають проблемою. Однак використання тільки антивірусної програми, яка відповідає за поверхневу безпеку може бути недостатньо. Принцип роботи Planet VPN влаштований таким чином, що приховується не тільки реальна IP-адреса користувача, але і повністю шифрується інформаційний трафік в цілому. Ви зможете застосовувати функцію перевірки файлу на віруси або перевірки URL на віруси окремо, щоб запобігти відвідування підозрілих або небезпечних сайтів для збереження власної безпеки.
Онлайн сканер вірусів від Planet VPN забезпечує повноцінний захист і конфіденційність даних як користувача , такі пристрою, коли ви користуєтеся Інтернетом. Трафік шифрується і направляється через захищений тунель - це особлива технологія для гарантії безпеки даних при їх передачі в мережі. Коли у вас включений VPN, ви можете не боятися вірусної атаки і комфортно користуватись Інтернетом, відвідуючи цільові сайти.
Використовуйте віртуальну приватну мережу для створення режиму анонімності в поєднанні з антивірусною програмою, щоб забезпечити мультізащіту для вашого ПК і не турбуватися про кібербезпеки в мережі.
Як захистити телефон від вірусів - засоби безпеки
Смартфони набирають все більшу популярність і надають значні переваги перед стаціонарними ПК. Особливо зручно, підключатися до Wi-Fi в спортклубі, кафе, торговому центрі і будь-якому іншому громадському місці, якщо необхідно терміново знайти важливу інформацію або комунікувати в соціальних мережах. Однак взаємодія відбувається по незахищеному тунелю і сторонні особи легко можуть перехопити ваші дані, що різко підриває вашу приватність і безпеку конфіденційності.
Коли ви підключаєтеся до VPN, генерується захищений тунель з'єднання, щоб передача даних відбувалася таємно від сторонніх суб'єктів. Всі файли будуть в безпеці і ніякого ризику для проникнення в систему та крадіжки персональних даних не буде існувати.
Planet VPN - це унікальне рішення, щоб одночасно захистити свої дані і подбати про антивірусний захист на мобільному пристрої. Ви зможете підключатися до Інтернету в анонімному режимі і одночасно перевіряти посилання на віруси і на наявність існуючих або потенційних загроз.
Як перевірити телефон на наявність вірусів через комп'ютер
Не дивлячись на технологічність сучасних смартфонів та те, що їх певною мірою перевершують персональні комп'ютери, вони усе одно залишаються вразливими перед вірусами та небезпечними об'єктами, що з легкістю потрапляють до системи через мережу Інтернет. Шпигунські програми та трояни можуть без жодних нотифікацій зчитувати та передавати злочинцям ваші персональні дані з метою вчинення злочинів. Особливо подібні програми націлені на викрадання паролей користувачів, кодів доступу, даних з платіжних карт та взлому електронних пошт. Заражений пристрій функціонує повільніше, а трафік суттєво зростає.
Сканер вірусів від Planet VPN дозволяє виконати швидку та якісну перевірку - достатньо лише підключити телефон до вашого ПК
за допомогою USB-кабелю створити з'єднання між ПК та смартфоном та обрати MTP/режим накопичення через меню налаштування пристрою
скопіювати файл з телефону на комп'ютер та виконати сканування на сторінці перевірки.