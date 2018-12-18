За допомогою сервісу Planet VPN ви можете дізнатися свою IP адресу, а також зробити так, щоб він став невидимим для інших користувачів та хакерів.

Віртуальна приватна мережа - це унікальна технологія, що дозволяє приховувати призначену для користувача адресу, тим самим забезпечуючи захист користувачеві від ризиків проникнення сторонніх осіб в файли і комп'ютер. При підключенні VPN в мережі буде висвітлюватися не ваш IP, а той, який відповідає серверу з'єднання (наприклад, це може бути американський, британський, австралійський і будь-який інший). Таким чином, всі учасники веб-простору будуть бачити вас, як ніби ви знаходитесь в країні сервера, а ваше реальне місце розташування буде приховано від сторонніх очей.

Коли ви під'єднуєтесь до сервісу Planet VPN, всі дані для подальшої передачі будуть потрапляти в зашифрований і захищений тунель, який приховує від сторонніх очей і навіть від провайдера ваші особисті дані, таким чином, виключається стеження за вашими діями в Інтернеті. Також ви зможете перевірити IP-адресу, використовуючи додаткові опції сервісу. Досить увімкнути VPN і це відразу дозволить приховати вашу IP-адресу - в мережі буде відображатися, що ви перебуваєте в Індії або Франції, в будь-якій країні в залежності від обраного сервера підключення.