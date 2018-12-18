Реальна IP-адреса - як її дізнатися і приховати від потенційних загроз
За допомогою сервісу Planet VPN ви можете дізнатися свою IP адресу, а також зробити так, щоб він став невидимим для інших користувачів та хакерів.
Віртуальна приватна мережа - це унікальна технологія, що дозволяє приховувати призначену для користувача адресу, тим самим забезпечуючи захист користувачеві від ризиків проникнення сторонніх осіб в файли і комп'ютер. При підключенні VPN в мережі буде висвітлюватися не ваш IP, а той, який відповідає серверу з'єднання (наприклад, це може бути американський, британський, австралійський і будь-який інший). Таким чином, всі учасники веб-простору будуть бачити вас, як ніби ви знаходитесь в країні сервера, а ваше реальне місце розташування буде приховано від сторонніх очей.
Коли ви під'єднуєтесь до сервісу Planet VPN, всі дані для подальшої передачі будуть потрапляти в зашифрований і захищений тунель, який приховує від сторонніх очей і навіть від провайдера ваші особисті дані, таким чином, виключається стеження за вашими діями в Інтернеті. Також ви зможете перевірити IP-адресу, використовуючи додаткові опції сервісу. Досить увімкнути VPN і це відразу дозволить приховати вашу IP-адресу - в мережі буде відображатися, що ви перебуваєте в Індії або Франції, в будь-якій країні в залежності від обраного сервера підключення.
Користуючись послугами сервісу Planet VPN, кожному користувачеві відкриваються такі переваги:
- приховується IP від сторонніх суб'єктів (реальне місце розташування IP ніхто не побачить).
- шифрується трафік і гарантується безпека під час Інтернет-з'єднання і подальшого серфінгу в мережі.
- ви можете комфортно і оперативно перемикатися між віртуальними локаціями (серверами), щоб обходити обмеження і блокування в різних країнах.
Навіщо потрібна ІР-адреса?
IP виступає в ролі адреси Інтернет-протоколу, таким чином, є унікальною цифровою комбінацією, яка призначається кожному комп'ютерному або мобільного пристрою, яке має доступ до мережі і має можливість підключення до Інтернету.
Сьогодні використовуються дві версії протоколів IPv4 та IPv6, кожна з них поєднує в собі конкретний набір функцій ідентифікації та адресного призначення.
Якщо говорити про останню, то вона відома з 1995-го року, і була створена як превентивний захід для забезпечення необхідної кількості адрес в майбутньому.
Особливості публічного IP для інтернет-користувачів
Щоб ПК або гаджет підключився до Інтернету, потрібен інструмент ідентифікації, своєрідного розпізнавання пристрою і коммуніцірованія з сервером (визначення IP адреси). Їм виступає саме публічний IP-адресу, який дає змогу пристроям і серверам знаходити один одного і здійснювати інформаційний обмін між собою.
Такий принцип взаємодії можна порівняти з поштовим листуванням або підпискою на журнал. Наприклад, ви підписалися на серію журналів у видавництві і вказуєте свої дані адресної доставки - куди кур'єру потрібно привезти товар. Якщо працівник не буде знати адресу, він не зможе виконати замовлення, отже, ви не отримаєте бажані журнали.
Аналогічно і з Інтернетом - перевірка IP адреси допомагає знайти одержувача, встановити з ним зв'язок і відправити цільову інформацію.
Які заходи безпеки важливі для захисту IP-адреси
Без підключення віртуальної приватної мережі підвищується ризик того, що сторонні особи зможуть стежити за вами і навіть перехоплювати приватні дані, які ви передаєте в Інтернеті. Провайдери завжди фіксують всі здійснювані вами дії і процеси, щоб аналізувати і надалі, наприклад, обмежувати вашу активність або відвідування конкретних сайтів, видачі сайтів з більш дорогими послугами.
Не забувайте про те, що завжди зберігається загроза з боку хакерів і кіберзлочинців, несанкціонованого стеження, коли ви користуєтеся Інтернетом через публічні точки Wi-Fi в кафе, спортивному клубі, торговому центрі, парку і т.д.
З Planet VPN більше не варто боятися загроз, що хтось може дізнатися особисту IP-адресу, адже ваш серфінг в мережі стане анонімним, ніхто не зможе відстежувати ваші дії і бачити реальну адресу. Це гарантія безпеки і захисту своєї приватності.
Як зловмисники можуть скористатися вашою IP-адресою
Публічна IP-адреса відповідає за визначення про географічне розташування користувача, причому вказується не просто країна, а місто і навіть поштовий індекс.
Чим більше сайтів ви відвідуєте (наприклад, робите онлайн-покупки, читаєте тематичні статті, дивіться новини чи фільми), тим більше даних буде зчитуватися з користувачів на підставі його запитів, пошукових фраз, переглянутих товарів, зроблених покупок і т.д. Якщо всі зібрані через геолокацію IP, кукі, трекери та деталі об'єднати в цілу картину, то формується цифровий призначений для користувача портрет - його використовують маркетологи, щоб пропонувати вам цільову рекламу.
Іноді інформація може бути розбита на різні частини, також вона зчитується і за допомогою соцмереж. Всі отримані матеріали дозволяють задати критерії для відображення реклами, яка спрямована на те, щоб зацікавити вас в схожих товарах і послугах.
У провайдерів завжди є розширений доступ до інформації про користувачів, можна сказати, що він знає про вас майже все, в тому числі може перевірити вашу IP-адресу. І все тому, що ви обслуговуєтеся у нього і користуєтеся його послугами.
Австралійським і британським провайдерам в обов'язковому порядку необхідно записувати всі дії своїх клієнтів і передавати в державні контрольні установи. В інших країнах також діють свої обмеження. Якщо ви відвідуєте сайт, захищений протоколом HTTPS, провайдер буде бачити всі незашифровані сторінки, на яких ви залишаєте свої цифрові сліди.
Але вихід є - використовувати Planet VPN, щоб дізнатися свою IP-адресу, і серфити в анонімному режимі, щоб ніхто більше не стежив і не зчитував ваші дані.
Сервіс Planet VPN для забезпечення конфіденційності
Planet VPN зберігає вашу свободу і при цьому гарантує повну безпеку в Інтернет-просторі. У функціоналі ви зможете перевірити свій IP і приховати його від сторонніх очей.
Технології Planet VPN удосконалюються і адаптуються під потреби клієнтів. Сьогодні сервіс охоплює велику кількість серверів на всіх континентах світу, що дозволяє вам вибирати точки підключення під свої потреби. Перебуваючи в Україні, ви можете підключити до китайського або канадському сервера і користуватися регіональним контентом. Якщо ви їдете за кордон, ніщо не заважає підключатися анонімно через інший сервер, якщо того вимагає ваша робота або особисті інтереси.
Виключена реєстрація підключень і переглядів веб-ресурсів, отже, не буде її збереження - це важливо, щоб ваші дії ніхто не відстежував і не зміг зчитувати дані. Трафік шифрується і направляється в захищений тунель, а швидкість підключення завжди залишається стабільною.